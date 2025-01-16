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  4. Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 13:03 |
1716
5

Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо

Анастасия Конопля до брака с Ефимом встречалась с Денисом Поповым

16 января 2025, 13:03 |
1716
5
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
ФК Динамо Киев. Денис Попов

Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, ответила на вопрос об отношениях с центрбеком киевского «Динамо» Денисом Поповым.

– Перед тем, как начать отношения с вашим будущим мужем, вы встречались с Денисом Поповым. И разошлись вы, судя по всему, совсем не друзьями. Почему он позволил публично вас оскорблять? И как поддерживал вас Ефим?

– Без понимания, почему. Меня это не интересует и других не должно интересовать то, что произошло 5 лет спустя.

Ранее Анастасия Конопля ответила Александру Алиеву.

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Анастасия Гладун Ефим Конопля Денис Попов Динамо Киев Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу lifestyle
Дмитро Вус Источник: РБК-Украина
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Перець
та всім пох
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+2
AndiM
Ще одна шаболда , яка після масового "використання" ожинила на собі чергового лошка з шаХрая.   було мкг а тепер є і шкк( шахрай команда куколдів)
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0
Дыряво с пердя🤣
Лиза Жопов лизунчик ещё тот☝️ куньку делал настёне и билодид👭 когда кинули лизку жопову..😝 перешла она на оскорбления как сучечка
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-1
Xvalenok03
Судя по комментариям попов повел себя как настоящий мусор.
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-1
easterly
Ну все - тепер цим питанням повинен зацікавитись обдусмен по правах людини, домашнього насильства, асоціація "Срібна Троянда, Грета Тунберг як захисниця тваринок, фк шльондра повинен провести бріфінг з осудженням та заклопотанністю, а всі проржаві ресурси повинні тепер як мінімум мусолити цю тему на всіх просторах тирнету. Свободу попугаям!
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-1
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