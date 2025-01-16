Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо

Анастасия Конопля, жена защитника национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Ефима Конопли, ответила на вопрос об отношениях с центрбеком киевского «Динамо» Денисом Поповым.

– Перед тем, как начать отношения с вашим будущим мужем, вы встречались с Денисом Поповым. И разошлись вы, судя по всему, совсем не друзьями. Почему он позволил публично вас оскорблять? И как поддерживал вас Ефим?

– Без понимания, почему. Меня это не интересует и других не должно интересовать то, что произошло 5 лет спустя.

Ранее Анастасия Конопля ответила Александру Алиеву.