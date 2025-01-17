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  4. Шахтер существенно продвинулся в вопросе покупки Хуана Родригеса
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 09:40 |
1128
2

Шахтер существенно продвинулся в вопросе покупки Хуана Родригеса

Ожидается, что сделка обойдется «горнякам» почти в 7 миллионов долларов

17 января 2025, 09:40 |
1128
2
Шахтер существенно продвинулся в вопросе покупки Хуана Родригеса
ФК Пеньяроль. Хуан Родригес

«Шахтер» существенно продвинулся в вопросе покупки 19-летнего центрбека «Пеньяроля» и сборной Уругвая Хуана Родригеса.

По информации паблика InfoCap_1891, донецкий клуб заплатит за молодого игрока около 7 миллионов долларов.

Также стороны договорились, что «Пеньяроль» оставит за собой определенный процент от будущей перепродажи футболиста.

Ранее сообщалось, что помешать трансферу Хуана Родригеса в «Шахтер» может интерес к уругвайцу со стороны мадридского «Атлетико».

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Пеньяроль Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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wojsergivan
этот ахметка сдирает за свет с  народа украины последние деньги и покупает для своей игрушки кротофермы  очередную обезьяну
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+1
LexХХХ
Хуанів в Шахті ще не було)
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