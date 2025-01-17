Шахтер существенно продвинулся в вопросе покупки Хуана Родригеса

«Шахтер» существенно продвинулся в вопросе покупки 19-летнего центрбека «Пеньяроля» и сборной Уругвая Хуана Родригеса.

По информации паблика InfoCap_1891, донецкий клуб заплатит за молодого игрока около 7 миллионов долларов.

Также стороны договорились, что «Пеньяроль» оставит за собой определенный процент от будущей перепродажи футболиста.

Ранее сообщалось, что помешать трансферу Хуана Родригеса в «Шахтер» может интерес к уругвайцу со стороны мадридского «Атлетико».