Украина. Премьер лига17 января 2025, 09:40 |
1128
2
Шахтер существенно продвинулся в вопросе покупки Хуана Родригеса
Ожидается, что сделка обойдется «горнякам» почти в 7 миллионов долларов
17 января 2025, 09:40 |
1128
2
«Шахтер» существенно продвинулся в вопросе покупки 19-летнего центрбека «Пеньяроля» и сборной Уругвая Хуана Родригеса.
По информации паблика InfoCap_1891, донецкий клуб заплатит за молодого игрока около 7 миллионов долларов.
Также стороны договорились, что «Пеньяроль» оставит за собой определенный процент от будущей перепродажи футболиста.
Ранее сообщалось, что помешать трансферу Хуана Родригеса в «Шахтер» может интерес к уругвайцу со стороны мадридского «Атлетико».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 17 января 2025, 07:50 0
Легендарный супертяж высказался о наследии украинского боксера
Футбол | 17 января 2025, 10:34 0
Андрей написал пост в своем Instagram
Футбол | 17.01.2025, 09:10
Футбол | 16.01.2025, 13:27
Хоккей | 16.01.2025, 18:49
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
этот ахметка сдирает за свет с народа украины последние деньги и покупает для своей игрушки кротофермы очередную обезьяну
Хуанів в Шахті ще не було)
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.01.2025, 18:19 15
15.01.2025, 10:14
15.01.2025, 15:31
16.01.2025, 13:03 17
16.01.2025, 00:11 16
16.01.2025, 12:15
15.01.2025, 13:05 2
16.01.2025, 09:08 3