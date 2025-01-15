Топ-конкурент. Клуб Ла Лиги претендует на таланта, которого торгует Шахтер

Трансфер 19-летнего центрбека уругвайского «Пеньяроля» Хуана Родригеса в «Шахтер» может сорваться из-за интереса к игроку со стороны других клубов.

По данным журналиста Николаса Сааведры, футболист входит в сферу интересов мадридского «Атлетико», который не намерен проигрывать конкуренцию за таланта другим клубам из Европы.

Сообщается, что уход Родригеса в один из европейских клубов видится более чем реальным уже в январское трансферное окно.

Отметим, что Хуан Родригес вызван в расположение сборной Уругвая для участия в чемпионате Южной Америки U-20, который с 23 января по 16 февраля пройдет на полях Венесуэлы.