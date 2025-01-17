Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Скандал Лунина. Экс-арбитр однозначно заявил, привез ли украинец пенальти
Испания
17 января 2025, 12:11 |
1414
2

Скандал Лунина. Экс-арбитр однозначно заявил, привез ли украинец пенальти

Итурральде Гонсалес считает, что рефери должен был указывать на 11-метровую отметку

17 января 2025, 12:11 |
1414
2
Скандал Лунина. Экс-арбитр однозначно заявил, привез ли украинец пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал частью скандала во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2). Перед первым голом «сливочных» украинец снес в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

После поединка эпизод прокомментировал известный испанский экс-арбитр Итурральде Гонсалес:

«Это самое сложное для арбитра на поле, потому что ты не знаешь, нападающий инициировал контакт, или вратарь опоздал. Это пенальти. Лунин задел левую ногу форварда правой рукой, но VAR решил, что именно нападающий инициировал контакт, а вратарь искал контакта. Пенальти в ворота «Реала» на 90-й минуте за фол Асенсио против Бамба? Это также пенальти».

По теме:
«Ветра нет». Жена Лунина прокомментировал эпизод с неназначенным пенальти
Анчелотти объяснил свист фанатов на Бернабеу в матче Реала с Сельтой
«А почему бы нет?» Экс-футболист – о слухах о переходе украинца в Реал
судейство Сельта Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Сельта пенальти судьи (арбитры)
Дмитро Вус Источник: AS
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Великий тренер». Грицай сказал все, что думает о Кучеревском
Футбол | 17 января 2025, 10:12 0
«Великий тренер». Грицай сказал все, что думает о Кучеревском
«Великий тренер». Грицай сказал все, что думает о Кучеревском

Александр Грицай рассказал интересную историю о Евгении Кучеревском

Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Футбол | 16 января 2025, 14:22 4
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками

Родриго и Савиньо могут сменить клубную прописку

ФОТО. Объявилась любовница Дэвида Бекхэма. Скандал, который не затихает
Футбол | 17.01.2025, 09:10
ФОТО. Объявилась любовница Дэвида Бекхэма. Скандал, который не затихает
ФОТО. Объявилась любовница Дэвида Бекхэма. Скандал, который не затихает
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Футбол | 16.01.2025, 13:03
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Бокс | 16.01.2025, 10:45
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MrStepanovM .
ну такий собі скандал...
Ответить
+3
Saar
Ща набіжать Лунінофіли, обільють ексарбітра брудом. Розкажуть, що Лунін ніколи нівчому  не винен.
От тільки помітив таку цікавинку: після того, як Лунін пропускає два, три, а то й чотири м'ячі, то зразу стільки виправдань, що то винні оборонці, але ніяк не Лунін. А ось недавно, Куртуа пропустив 5 від Барси, то знову ж таки, ці люди пишуть, що винен тільки Куртуа, але аж ніяк не захисники.
      Чому така протиположність версій у цих ддвохабсолютно одинакових випадках,м, Лунінофіли!?🤣🤣
Ответить
-3
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
15.01.2025, 10:14
Футбол
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
Невиданные цифры. Известно, сколько Кварацхелия будет зарабатывать в ПСЖ
15.01.2025, 19:40 11
Футбол
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
Лунин пропустил дважды. Реал в овертаймах дожал Сельту и вышел в 1/4 финала
17.01.2025, 01:10 22
Футбол
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
16.01.2025, 12:15
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
16.01.2025, 00:12 3
Футбол
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
Тренер Украины U-20: «Сыграли так, как Бразилия в футболе. Не ожидали»
15.01.2025, 16:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем