Скандал Лунина. Экс-арбитр однозначно заявил, привез ли украинец пенальти

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин стал частью скандала во время матча 1/8 финала Кубка Испании против «Сельты» (5:2). Перед первым голом «сливочных» украинец снес в своей штрафной площадке нападающего соперника, но рефери не поставил за это пенальти.

После поединка эпизод прокомментировал известный испанский экс-арбитр Итурральде Гонсалес:

«Это самое сложное для арбитра на поле, потому что ты не знаешь, нападающий инициировал контакт, или вратарь опоздал. Это пенальти. Лунин задел левую ногу форварда правой рукой, но VAR решил, что именно нападающий инициировал контакт, а вратарь искал контакта. Пенальти в ворота «Реала» на 90-й минуте за фол Асенсио против Бамба? Это также пенальти».