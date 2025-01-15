«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко

Британский журналист Гарри Симеу прокомментировал информацию о возможном переходе украинского защитника лондонского «Арсенала» Александра Зинченко в дортмундскую «Боруссию».

«Это очень тяжелое время для него из-за войны в Украине. Я действительно думаю, что это определенно повлияло на его футбольную карьеру.

Также я уже говорил, что его время в «Арсенале» прошло, все изменилось. Мы прошли этот этап. Он больше не является первым, вторым или, возможно, третьим выбором на позицию левого защитника в «Арсенале», когда все в форме и доступны. Потому есть смысл заработать на нем.

Учитывая его статус, когда он только пришел, он не может быть счастлив, не играя и являясь игроком для эпизодической роли. Поэтому я думаю, что этот переход выгоден для всех.

«Боруссия» – это большой футбольный клуб. Думаю, это будет отличное место для него. Искренне желаю ему всего наилучшего, потому что даже несмотря на все его недостатки, все его плохие выступления, все ошибки, которых было много, я все же считаю, что Зинченко был важной частью роста уровня «Арсенала» в те времена, когда он пришел.

Он пришел с Жезусом, и они подняли планку. В этом они велики. Эти ребята были очень важными в то время для нас, поэтому я не буду относиться к ним с неуважением», – сказал Симеу в эфире YouTube-канала The Chronicles of a Gooner.