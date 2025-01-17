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  4. «Он проделал отличную работу». Аморим расхвалил Диалло после победы МЮ
Англия
17 января 2025, 09:49 |
164
0

«Он проделал отличную работу». Аморим расхвалил Диалло после победы МЮ

Специалист доволен игрой своего подопечного

17 января 2025, 09:49 |
164
0
«Он проделал отличную работу». Аморим расхвалил Диалло после победы МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру вингера «красных дьяволов» Амада Диалло, принесшего победу над «Саутгемптоном» (3:1).

«Он проделал отличную работу, но еще во многом должен добавить.

Все получится, если хорошо работать. Если он будет хорошо тренироваться, все будет хорошо. У него та же ответственность, как и любого другого игрока МЮ.

У него отличный отрезок, и в общем-то он проводит очень хороший сезон. В прошлом мы видели много таких игроков в составе МЮ, поэтому он должен продолжать работать и играть в том же духе», – сказал Аморим.

Ранее сам Амад Диалло поделился эмоциями от победы над «Саутгемптоном».

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Амад Диалло Рубен Аморим Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: BBC
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