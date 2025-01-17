«Он проделал отличную работу». Аморим расхвалил Диалло после победы МЮ
Специалист доволен игрой своего подопечного
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим оценил игру вингера «красных дьяволов» Амада Диалло, принесшего победу над «Саутгемптоном» (3:1).
«Он проделал отличную работу, но еще во многом должен добавить.
Все получится, если хорошо работать. Если он будет хорошо тренироваться, все будет хорошо. У него та же ответственность, как и любого другого игрока МЮ.
У него отличный отрезок, и в общем-то он проводит очень хороший сезон. В прошлом мы видели много таких игроков в составе МЮ, поэтому он должен продолжать работать и играть в том же духе», – сказал Аморим.
Ранее сам Амад Диалло поделился эмоциями от победы над «Саутгемптоном».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Турки хотел бы увидеть бой украинца против Мозеса Итаумы
Легендарный американский боксер оценил карьеру украинского чемпиона