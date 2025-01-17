Таблица АПЛ. На каком месте Красные Дьяволы после победы над Святыми
Вечером 16 января завершен 21-й тур чемпионата Англии
Вечером 16 января завершился 21-й тура Английской Премьер-лиги.
Манчестер Юнайтед одолел Саутгемтон (3:1) благодаря хет-трику Амада Дилло.
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Красные Дьяволы после победы над Святыми теперь занимают 12-е место (26 очков).
Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).
⚽️ Английская Премьер-лига
21-й тур, 14–16 января 2025
🔹 14 января
- 21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2
- 21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2
- 21:30. Челси – Борнмут – 2:2
- 22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1
🔹 15 января
- 21:30. Эвертон – Астон Вилла – 0:1
- 21:30. Лестер – Кристал Пэлас – 0:2
- 21:30. Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0
- 22:00. Арсенал – Тоттенхэм – 2:1
🔹 16 января
- 21:30. Ипсвич – Брайтон – 0:2
- 22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1
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