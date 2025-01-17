Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Таблица АПЛ. На каком месте Красные Дьяволы после победы над Святыми
Англия
17 января 2025, 00:45 | Обновлено 17 января 2025, 00:51
245
0

Таблица АПЛ. На каком месте Красные Дьяволы после победы над Святыми

Вечером 16 января завершен 21-й тур чемпионата Англии

17 января 2025, 00:45 | Обновлено 17 января 2025, 00:51
245
0
Таблица АПЛ. На каком месте Красные Дьяволы после победы над Святыми
Getty Images/Global Images Ukraine. Амад Диалло

Вечером 16 января завершился 21-й тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед одолел Саутгемтон (3:1) благодаря хет-трику Амада Дилло.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Красные Дьяволы после победы над Святыми теперь занимают 12-е место (26 очков).

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).

⚽️ Английская Премьер-лига

21-й тур, 14–16 января 2025

🔹 14 января

  • 21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2
  • 21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2
  • 21:30. Челси – Борнмут – 2:2
  • 22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1

🔹 15 января

  • 21:30. Эвертон – Астон Вилла – 0:1
  • 21:30. Лестер – Кристал Пэлас – 0:2
  • 21:30. Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0
  • 22:00. Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

🔹 16 января

  • 21:30. Ипсвич – Брайтон – 0:2
  • 22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1

🏆 Турнирная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1. Хет-трик Диалло. Видео голов
Диалло – первый игрок МЮ с 2022 года, который сделал хет-трик в АПЛ
Ключевая статистика матча АПЛ 2024/25: Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистические расклады Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Кристал Пэлас Вулверхэмптон Саутгемптон Ноттингем Форест Ипсвич Арсенал Лондон Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Александр Зинченко Борнмут Лестер Виталий Миколенко Михаил Мудрик выбор редакции Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк Манчестер Юнайтед - Саутгемптон Амад Диалло
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Бокс | 16 января 2025, 09:08 3
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, как бы прошел мой бой против Усика?»

Легендарный боксер рассказал, как бы прошел его гипотетический бой с Александром

Осторожная уверенность. Динамо на сборах обыграло ЦСКА 1948
Футбол | 16 января 2025, 17:51 128
Осторожная уверенность. Динамо на сборах обыграло ЦСКА 1948
Осторожная уверенность. Динамо на сборах обыграло ЦСКА 1948

Соперники больше били по воротам, но реализация была лучше у команды Шовковского

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Бокс | 16.01.2025, 10:45
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Бокс | 16.01.2025, 07:48
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
Сельта шокировала Реал и Лунина, отыграв два мяча. Назначены овертаймы
Футбол | 17.01.2025, 00:29
Сельта шокировала Реал и Лунина, отыграв два мяча. Назначены овертаймы
Сельта шокировала Реал и Лунина, отыграв два мяча. Назначены овертаймы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
ХОЛИФИЛД: «Али не самый великий боксер. Знаете, кто лучший в истории?»
15.01.2025, 07:49 28
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
«Это отличное место». Британский журналист – о новом клубе Зинченко
15.01.2025, 13:05 2
Футбол
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
Усику предложили бой за титул чемпиона в третьей весовой категории
16.01.2025, 07:45 1
Бокс
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
ФОТО. Игрок сборной Украины купил себе Mclaren 570Gt. Цена – космос
15.01.2025, 07:41 36
Футбол
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 3
Футбол
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
Бесцеремонно. Шахтер разгромил команду своего экс-тренера на сборах
15.01.2025, 17:51 237
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем