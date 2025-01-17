Таблица АПЛ. На каком месте Красные Дьяволы после победы над Святыми

Вечером 16 января завершился 21-й тура Английской Премьер-лиги.

Манчестер Юнайтед одолел Саутгемтон (3:1) благодаря хет-трику Амада Дилло.

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Красные Дьяволы после победы над Святыми теперь занимают 12-е место (26 очков).

Лидеры АПЛ: Ливерпуль (47 очков), Арсенал (43), Ноттингем Форест (41), Ньюкасл (38), Челси (37), Ман Сити, Астон Вилла (по 35).

⚽️ Английская Премьер-лига

21-й тур, 14–16 января 2025

🔹 14 января

21:30. Брентфорд – Манчестер Сити – 2:2

21:30. Вест Хэм – Фулхэм – 3:2

– Фулхэм – 3:2 21:30. Челси – Борнмут – 2:2

22:00. Ноттингем Форест – Ливерпуль – 1:1

🔹 15 января

21:30. Эвертон – Астон Вилла – 0:1

– 0:1 21:30. Лестер – Кристал Пэлас – 0:2

– 0:2 21:30. Ньюкасл – Вулверхэмптон – 3:0

– Вулверхэмптон – 3:0 22:00. Арсенал – Тоттенхэм – 2:1

🔹 16 января

21:30. Ипсвич – Брайтон – 0:2

– 0:2 22:00. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1

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