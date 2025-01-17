Спасительный хет-трик от Диалло. Манчестер Юнайтед одолел Саутгемптон

В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Матч прошел на Олд Траффорд в Манчестере.

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Первый тайм завершился поражением хозяев со счетом 0:1 из-за автогола Угарте. Вторая половина встречи могла оказаться такой же провальной, особенно после промаха Антони с нескольких метров, но хет-трик Амада Диалло за последние 15 минут матча спас «манкунианце».

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблицей с 26 очками в своем активе, а «Саутгемптон» расположился на 20-м месте с 6 очками.

Английская Премьер–Лига. 21-й тур. 16 января

Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:1

Голы: Диалло 82, 90, 90+4 – Угарте, 43 (автогол)

Фото матча: