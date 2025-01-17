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  4. Спасительный хет-трик от Диалло. Манчестер Юнайтед одолел Саутгемптон
Англия
17 января 2025, 00:01 |
257
3

Спасительный хет-трик от Диалло. Манчестер Юнайтед одолел Саутгемптон

Амад Диалло спас хозяев от позора

17 января 2025, 00:01 |
257
3
Спасительный хет-трик от Диалло. Манчестер Юнайтед одолел Саутгемптон
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Матч прошел на Олд Траффорд в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Первый тайм завершился поражением хозяев со счетом 0:1 из-за автогола Угарте. Вторая половина встречи могла оказаться такой же провальной, особенно после промаха Антони с нескольких метров, но хет-трик Амада Диалло за последние 15 минут матча спас «манкунианце».

После 21 тура «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблицей с 26 очками в своем активе, а «Саутгемптон» расположился на 20-м месте с 6 очками.

Английская Премьер–Лига. 21-й тур. 16 января

Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:1

Голы: Диалло 82, 90, 90+4 – Угарте, 43 (автогол)

Фото матча:

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Манчестер Юнайтед Саутгемптон Манчестер Юнайтед - Саутгемптон Амад Диалло Мануэль Угарте чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Комментарии 3
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Gargantua81
тащит этот парень на себе команду. 
кроме него даже трудно кого то выделить. Гарначо в принципе большой талант, но сейчас не в форме.  Мартинес еще хороший безусловно защитник. Зиркзее может добавить.
А остальные это дорогущий балласт. В лучшем случае посредственные игроки.
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+1
Tower Bridge
Живут же люди.   Забил гол и побежал обниматься с  кучей детей.
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+1
Slavianist
ЧЕРВОНІ ДИЯВОЛИ
Улюблений клуб Усика в АПЛ, як ви тут писали з інтерв'ю

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