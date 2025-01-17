Спасительный хет-трик от Диалло. Манчестер Юнайтед одолел Саутгемптон
Амад Диалло спас хозяев от позора
В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».
Матч прошел на Олд Траффорд в Манчестере.
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Первый тайм завершился поражением хозяев со счетом 0:1 из-за автогола Угарте. Вторая половина встречи могла оказаться такой же провальной, особенно после промаха Антони с нескольких метров, но хет-трик Амада Диалло за последние 15 минут матча спас «манкунианце».
После 21 тура «Манчестер Юнайтед» занимает 12-е место в турнирной таблицей с 26 очками в своем активе, а «Саутгемптон» расположился на 20-м месте с 6 очками.
Английская Премьер–Лига. 21-й тур. 16 января
Манчестер Юнайтед – Ипсвич – 3:1
Голы: Диалло 82, 90, 90+4 – Угарте, 43 (автогол)
Фото матча:
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кроме него даже трудно кого то выделить. Гарначо в принципе большой талант, но сейчас не в форме. Мартинес еще хороший безусловно защитник. Зиркзее может добавить.
А остальные это дорогущий балласт. В лучшем случае посредственные игроки.
Улюблений клуб Усика в АПЛ, як ви тут писали з інтерв'ю
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