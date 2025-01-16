16 января на «Олд Траффорд» пройдет матч 21-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Манчестер Юнайтед» встретится с «Саутгемптоном». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Команда уже в прошлом сезоне заметно сдала, по сути, провалившись и в АПЛ, и в Лиге чемпионов. Но тогда напоследок более-менее компенсировали, выиграв кубок Англии, еще и с победой над Манчестер Сити. Из-за этого сотрудничество с тен Хагом продлилось еще несколько месяцев, а клуб потерял возможность провести серьезный ремонт летом. Делать это пытались на ходу, в ноябре-декабре, но Рубен Аморим с этой сложнейшей задачей откровенно не справляется, и уже к Новому году стал одним из фаворитов на увольнение. Уже при нем вылетели из Кубка Лиги, проиграв кризисному Тоттенхэму. В чемпионате, во многом случайно вырвав победу над пребывавшем в яме Сити, добавили одну ничью при 5 поражениях - зато это были 2:2 с безусловным лидером, Ливерпулем. В кубке с другим старым врагом, Арсеналом, выдали неожиданный подвиг, выиграв в меньшинстве - но сколько сил на такое ушло?

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Саутгемптон

Клуб прошлый сезон провел в Чемпионшипе. Там Мартин не полностью оправдал ожидания, но все-таки добился выполнения главной задачи: пусть и только через сито плей-офф, но вернул своих подопечных в АПЛ. Но там Рассел не проработал и пол года, что вполне справедливо. Что-то получалось только в Кубке Лиги, но и там в итоге проиграли Ливерпулю. Но в АПЛ к середине декабря подошли с одной победой и пятью очками. Новый менеджер, Иван Юрич, начинал с нулевой ничьей на поле Фулхэма, но потом и при хорвате были только поражения, вплоть до 0:5 с Брентфордом, что все глубже закрепляли святых на последнем месте. В кубке с Суонси отвели душу, оформив 3:0. Но сейчас будет соперник совсем иного класса.

Статистика личных встреч

Трижды в пяти крайних очных поединках святые смогли взять ничьи с красными дьяволами.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в проблемы МЮ. Такого аутсайдера в любой форме дома нужно обыгрывать с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,82).