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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
16.01.2025 22:00 - : -
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 января 2025, 11:14 | Обновлено 16 января 2025, 11:15
18
0

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 января в 22:00 матч чемпионата Англии.

16 января 2025, 11:14 | Обновлено 16 января 2025, 11:15
18
0
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В чевтерг, 16 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон
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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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