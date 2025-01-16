16.01.2025 22:00 - : -
Англия16 января 2025, 11:14 | Обновлено 16 января 2025, 11:15
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Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 января в 22:00 матч чемпионата Англии.
16 января 2025, 11:14 | Обновлено 16 января 2025, 11:15
18
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В чевтерг, 16 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – СаутгемптонСмотреть трансляцию
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