В чевтерг, 16 января, состоится матч 21-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптон».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон Смотреть трансляцию

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ