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Манчестер Юнайтед
16.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Саутгемптон
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Англия
17 января 2025, 04:09 | Обновлено 17 января 2025, 04:19
57
0

Рубен АМОРИМ: «Мы проигрывали, но я должен верить в ребят»

Команда прервала серию поражений в АПЛ

17 января 2025, 04:09 | Обновлено 17 января 2025, 04:19
57
0
Рубен АМОРИМ: «Мы проигрывали, но я должен верить в ребят»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу клуба над «Саутгемптоном» (3:1).

«Я ничего не сказал Амаду. Завтра обсудим, ведь он должен отдохнуть, хорошо поесть и подготовиться к следующей игре. Его помощь всегда нужна клубу. Это невероятно – оформить хет-трик. Но этот момент уже в прошлом, и теперь он должен сосредоточиться на следующем матче.

Что касается игры, то было очень тяжело. Мы проигрывали до 82-й минуты. Но я должен верить в ребят. Тем более, снова не везло. Когда Энтони не реализовал свой момент, кажется, что все напрасно. Но команда верила в результат до конца. Думаю, игроки заслужили эту победу.

У нас была тяжелая неделя – играли против «Арсенала» в кубке. Из-за этого сегодня мы опаздывали к каждому мячу. В этом аспекте надо тщательнее работать над восстановлением игроков.

В этом матче самое главное была победа. Придет результат – будет и стабильность», – подытожил Аморим.

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Олександр Сільченко Источник: ФК Манчестер Юнайтед
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