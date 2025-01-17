Рубен АМОРИМ: «Мы проигрывали, но я должен верить в ребят»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим прокомментировал победу клуба над «Саутгемптоном» (3:1).

«Я ничего не сказал Амаду. Завтра обсудим, ведь он должен отдохнуть, хорошо поесть и подготовиться к следующей игре. Его помощь всегда нужна клубу. Это невероятно – оформить хет-трик. Но этот момент уже в прошлом, и теперь он должен сосредоточиться на следующем матче.

Что касается игры, то было очень тяжело. Мы проигрывали до 82-й минуты. Но я должен верить в ребят. Тем более, снова не везло. Когда Энтони не реализовал свой момент, кажется, что все напрасно. Но команда верила в результат до конца. Думаю, игроки заслужили эту победу.

У нас была тяжелая неделя – играли против «Арсенала» в кубке. Из-за этого сегодня мы опаздывали к каждому мячу. В этом аспекте надо тщательнее работать над восстановлением игроков.

В этом матче самое главное была победа. Придет результат – будет и стабильность», – подытожил Аморим.