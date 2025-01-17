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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
16.01.2025 22:00 – FT 3 : 1
Саутгемптон
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Англия
17 января 2025, 01:16 |
53
0

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1. Хет-трик Диалло. Видео голов

Подопечные Аморима одержали желанную победу

17 января 2025, 01:16 |
53
0
Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1. Хет-трик Диалло. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Амад Диалло стал настоящим героем «красных дьяволов». Команда Рубена Аморима проигрывала до 82-й минуты, когда Диалло сравнял счет.

На последних минутах матча Амад снова взял инициативу на себя, забив еще дважды и оформив спасительный хет-трик.

Английская Премьер-Лига. 21-й тур. 16 января

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1

Голы: Диалло 82, 90, 90+4 – Угарте, 43 (автогол)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
90’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
82’
ГОЛ ! Мяч забил Амад Диалло (Манчестер Юнайтед).
43’
ГОЛ ! Автогол забил Мануэль Угарте (Манчестер Юнайтед).
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Олександр Сільченко
Олександр Сільченко Sport.ua
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