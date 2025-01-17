Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1. Хет-трик Диалло. Видео голов

В четверг, 16 января, состоялся матч 21-го тура Английской Премьер-лиги между «Манчестер Юнайтед» и «Саутгемптоном».

Амад Диалло стал настоящим героем «красных дьяволов». Команда Рубена Аморима проигрывала до 82-й минуты, когда Диалло сравнял счет.

На последних минутах матча Амад снова взял инициативу на себя, забив еще дважды и оформив спасительный хет-трик.

Английская Премьер-Лига. 21-й тур. 16 января

Манчестер Юнайтед – Саутгемптон – 3:1

Голы: Диалло 82, 90, 90+4 – Угарте, 43 (автогол)

Видео голов и обзор матча