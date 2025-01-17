Аллегри определился с клубом, в котором будет работать в следующем сезоне

Именитый итальянский тренер Массимилиано Аллегри собирается трудоустроиться в Саудовской Аравии. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, Саудовский «Аль-Ахли» достиг принципиальной договоренности о назначении Массимилиано Аллегри на должность главного тренера команды на следующий сезон.

Отмечается, что окончательные детали личного контракта с 57-летним именитым итальянским специалистом будут согласованы в ближайшие дни. Аллегри должен возглавить саудовский клуб в июне.

В нынешнем сезоне «Аль-Ахли» занимает пятое место в Про-лиге Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 15-ти сыгранных туров.