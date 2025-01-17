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  4. Аллегри определился с клубом, в котором будет работать в следующем сезоне
Саудовская Аравия
17 января 2025, 11:39 |
569
0

Аллегри определился с клубом, в котором будет работать в следующем сезоне

Итальянец возглавит клуб из Саудовской Аравии

17 января 2025, 11:39 |
569
0
Аллегри определился с клубом, в котором будет работать в следующем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Массимилиано Аллегри

Именитый итальянский тренер Массимилиано Аллегри собирается трудоустроиться в Саудовской Аравии. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По данным источника, Саудовский «Аль-Ахли» достиг принципиальной договоренности о назначении Массимилиано Аллегри на должность главного тренера команды на следующий сезон.

Отмечается, что окончательные детали личного контракта с 57-летним именитым итальянским специалистом будут согласованы в ближайшие дни. Аллегри должен возглавить саудовский клуб в июне.

В нынешнем сезоне «Аль-Ахли» занимает пятое место в Про-лиге Саудовской Аравии, набрав 26 очков после 15-ти сыгранных туров.

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Аль-Ахли Джидда чемпионат Саудовской Аравии по футболу Массимилиано Аллегри назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Фабрицио Романо
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