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Италия
17 января 2025, 11:36 | Обновлено 17 января 2025, 12:09
442
0

Экс-игрок Ромы: «Довбик – нестабильный, но мне он всегда нравился»

Роберто Поликано оценил игру украинского форварда в Италии

17 января 2025, 11:36 | Обновлено 17 января 2025, 12:09
442
0
Экс-игрок Ромы: «Довбик – нестабильный, но мне он всегда нравился»
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Бывший футболист итальянской «Ромы» Роберто Поликано оценил игру украинского форварда Артема Довбика в нынешнем сезоне итальянского чемпионата:

«Артем – нестабильный футболист и немного колеблется, когда нужно принимать решения на поле. Мне он всегда нравился. Я считаю, что он отличный нападающий. Нам нужно дать ему время, ведь нелегко сразу добиться успеха в местном чемпионате.

У него есть все качества, чтобы выйти на необходимый уровень. Довбик имеет отличную физическую форму, обладает приличной техникой и в будущем станет очень важным игроком. На месте руководства «Ромы», я бы приложил все усилия, чтобы удержать его в клубе», – считает Поликано.

Артем Довбик присоединился к римскому клубу полгода назад – перебрался в чемпионат Италии из испанской «Жироны». Сумма трансфера составила 30,5 млн евро. Контракт украинца заканчивается летом 2029 года.

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Микола Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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