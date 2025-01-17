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  4. Пройдет медосмотр. Уругвайский форвард присоединился к Полесью
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 11:06 |
102
0

Пройдет медосмотр. Уругвайский форвард присоединился к Полесью

Факундо Батиста прибыл в Белек на тренировочные сборы

17 января 2025, 11:06 |
102
0
Пройдет медосмотр. Уругвайский форвард присоединился к Полесью
Getty Images/Global Images Ukraine. Факундо Батиста

Уругвайский форвард Факундо Батиста присоединился к житомирскому «Полесью» – прилетел в турецкий Белек, где украинский клуб проводит учебно-тренировочные сборы.

Как сообщает источник ТаТоТаке, 26-летний игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом на три года с возможностью продления еще на один. Батиста встретился с командой в отеле Cullinan Belek, где базируется житомирский клуб.

Контракт Факундо принадлежит мексиканскому клубу «Некакса», однако последний сезон форвард провел в аренде – играл за «Пеньяроль» в чемпионате Уругвая. Провел 18 матчей, в которых забил восемь голов.

Интересно, что «Пеньяроль» имел опцию выкупа контракта, однако сам Батиста принял решение продолжить карьеру в украинском чемпионате.

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Полесье Житомир Некакса Пеньяроль трансферы трансферы УПЛ учебно-тренировочные сборы медосмотр ТаТоТаке
Микола Титюк Источник: ТаТоТаке
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