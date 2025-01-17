Пройдет медосмотр. Уругвайский форвард присоединился к Полесью

Уругвайский форвард Факундо Батиста присоединился к житомирскому «Полесью» – прилетел в турецкий Белек, где украинский клуб проводит учебно-тренировочные сборы.

Как сообщает источник ТаТоТаке, 26-летний игрок пройдет медосмотр и подпишет контракт с клубом на три года с возможностью продления еще на один. Батиста встретился с командой в отеле Cullinan Belek, где базируется житомирский клуб.

Контракт Факундо принадлежит мексиканскому клубу «Некакса», однако последний сезон форвард провел в аренде – играл за «Пеньяроль» в чемпионате Уругвая. Провел 18 матчей, в которых забил восемь голов.

Интересно, что «Пеньяроль» имел опцию выкупа контракта, однако сам Батиста принял решение продолжить карьеру в украинском чемпионате.