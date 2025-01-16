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  4. ФОТО. Батиста уже в футболке Полесья. Волки о его трансфере не объявляли
Украина. Премьер лига
16 января 2025, 21:31 |
1267
0

ФОТО. Батиста уже в футболке Полесья. Волки о его трансфере не объявляли

Уругвайский форвард точно перебирается в Украину

16 января 2025, 21:31 |
1267
0
ФОТО. Батиста уже в футболке Полесья. Волки о его трансфере не объявляли
x.com/tendenciaCAP. Факундо Батиста

26-летний форвард мексиканской «Некаксы» Факундо Батиста, который в текущем сезоне выступал за уругвайский «Пеньяроль» на правах аренды, стал новичком «Полесья».

Официально о подписании южноамериканского легионера житомирские «волки» еще не объявляли, однако сам форвард уже успел сфотографироваться в футболке «Полесья».

С «Полесьем» Батиста, как сообщалось ранее, подписал контракт на три сезона с опцией продления еще на 12 месяцев.

На портале Transfermarkt нападающий оценен в 1,8 миллиона евро.

x.com/_MundoCarbonero

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Факундо Батиста Некакса Полесье Житомир Пеньяроль трансферы УПЛ трансферы фото
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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