Украина. Премьер лига16 января 2025, 21:31 |
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ФОТО. Батиста уже в футболке Полесья. Волки о его трансфере не объявляли
Уругвайский форвард точно перебирается в Украину
16 января 2025, 21:31 |
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26-летний форвард мексиканской «Некаксы» Факундо Батиста, который в текущем сезоне выступал за уругвайский «Пеньяроль» на правах аренды, стал новичком «Полесья».
Официально о подписании южноамериканского легионера житомирские «волки» еще не объявляли, однако сам форвард уже успел сфотографироваться в футболке «Полесья».
С «Полесьем» Батиста, как сообщалось ранее, подписал контракт на три сезона с опцией продления еще на 12 месяцев.
На портале Transfermarkt нападающий оценен в 1,8 миллиона евро.
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