ФОТО. Батиста уже в футболке Полесья. Волки о его трансфере не объявляли

26-летний форвард мексиканской «Некаксы» Факундо Батиста, который в текущем сезоне выступал за уругвайский «Пеньяроль» на правах аренды, стал новичком «Полесья».

Официально о подписании южноамериканского легионера житомирские «волки» еще не объявляли, однако сам форвард уже успел сфотографироваться в футболке «Полесья».

С «Полесьем» Батиста, как сообщалось ранее, подписал контракт на три сезона с опцией продления еще на 12 месяцев.

На портале Transfermarkt нападающий оценен в 1,8 миллиона евро.