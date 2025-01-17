Голкиперы Шахтера посоревновались в оригинальном дружеском челлендже на сборах в Турции.

Топ-голкипер Дмитрий Ризнык устроил соревнование со своим знаменитым тренером Андреем Пятовым.

В челлендже для вратарей проверялась реакция в игре с теннисным мячом.

В оригинальном конкурсе победил опыт – Пятов взял верх над Ризныком со счетом 5:4.

ВИДЕО. Ризнык vs Пятов. Челлендж для вратарей на реакцию с теннисным мячом