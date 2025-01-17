Украина. Премьер лига17 января 2025, 09:59 | Обновлено 17 января 2025, 10:10
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ВИДЕО. Ризнык vs Пятов. Челлендж для вратарей на реакцию с теннисным мячом
Топ-голкипер Шахтера устроил соревнование со своим знаменитым тренером
17 января 2025, 09:59 | Обновлено 17 января 2025, 10:10
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Голкиперы Шахтера посоревновались в оригинальном дружеском челлендже на сборах в Турции.
Топ-голкипер Дмитрий Ризнык устроил соревнование со своим знаменитым тренером Андреем Пятовым.
В челлендже для вратарей проверялась реакция в игре с теннисным мячом.
В оригинальном конкурсе победил опыт – Пятов взял верх над Ризныком со счетом 5:4.
ВИДЕО. Ризнык vs Пятов. Челлендж для вратарей на реакцию с теннисным мячом
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