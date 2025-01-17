Марта Костюк – Паула Бадоса. Без второй недели Aus Open. Видеообзор матча

17 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 12) в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился за 2 часа и 34 минуты со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бадосы.

Костюк не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал. Паула в 4-м круге сыграет против победительницы противостояния Ольга Данилович – Джессика Пегула.

🏆 Australian Open 2025. 1/16 фіналу

Марта Костюк [17] – Паула Бадоса [11] – 4:6, 6:4, 3:6

Видеообзор матча Марта Костюк – Паула Бадоса