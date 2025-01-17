Australian Open17 января 2025, 09:42 |
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Марта Костюк – Паула Бадоса. Без второй недели Aus Open. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025
17 января 2025, 09:42 |
564
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17 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 12) в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.
Матч завершился за 2 часа и 34 минуты со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бадосы.
Костюк не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал. Паула в 4-м круге сыграет против победительницы противостояния Ольга Данилович – Джессика Пегула.
🏆 Australian Open 2025. 1/16 фіналу
Марта Костюк [17] – Паула Бадоса [11] – 4:6, 6:4, 3:6
Видеообзор матча Марта Костюк – Паула Бадоса
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