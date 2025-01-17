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  4. Марта Костюк – Паула Бадоса. Без второй недели Aus Open. Видеообзор матча
Australian Open
17 января 2025, 09:42 |
564
0

Марта Костюк – Паула Бадоса. Без второй недели Aus Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда Открытого чемпионата Австралии 2025

17 января 2025, 09:42 |
564
0
Марта Костюк – Паула Бадоса. Без второй недели Aus Open. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Паула Бадоса

17 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 12) в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился за 2 часа и 34 минуты со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бадосы.

Костюк не сумела защитить прошлогодний четвертьфинал. Паула в 4-м круге сыграет против победительницы противостояния Ольга Данилович – Джессика Пегула.

🏆 Australian Open 2025. 1/16 фіналу

Марта Костюк [17] – Паула Бадоса [11] – 4:6, 6:4, 3:6

Видеообзор матча Марта Костюк – Паула Бадоса

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Марта Костюк видео теннисные видеообзоры Паула Бадоса Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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