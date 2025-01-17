Экс-игрок Шахтера сменит клуб в УПЛ. Его приобрели полгода назад

Черкасский ЛНЗ подпишет украинского защитника «Кривбасса» Александра Драмбаева, сообщает анонимный Telegram-канал «Бий-Біжи».

По информации источника, в данный момент ведутся финальные переговоры относительно суммы компенсации за трансфер 23-летнего футболиста.

В сезоне 2024/25 Александр Драмбаев провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 900 тысяч евро.

Ранее Александр Драмбаев рассказал, как готовится ко второй части нынешней кампании.