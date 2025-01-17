17 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 12) в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился за 2 часа и 34 минуты со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бадосы.

В 4-м гейме третьего сета Бадоса заработала брейк-поинт – А:40. Марта решила исполнить подачу с руки. Это сработало – после приема от Паулы украинка пробила на вылет с бекхэнда в пустую часть корта.

У Марты были явные проблемы с подачей на протяжении всего поединка. Костюк допустила 16 двойных ошибок.

ВИДЕО. Костюк из-за проблем подала с руки на брейк-поинте. Это сработало