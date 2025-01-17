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  4. ВИДЕО. Костюк из-за проблем подала с руки на брейк-поинте. Это сработало
Australian Open
17 января 2025, 07:16 |
456
0

ВИДЕО. Костюк из-за проблем подала с руки на брейк-поинте. Это сработало

17 января Марта уступила Пауле Бадосе в трех сетах в 1/16 финала Australian Open 2025

17 января 2025, 07:16 |
456
0
ВИДЕО. Костюк из-за проблем подала с руки на брейк-поинте. Это сработало
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

17 января украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 18) проиграла испанке Пауле Бадосе (WTA 12) в 3-м раунде Открытого чемпионата Австралии 2025.

Матч завершился за 2 часа и 34 минуты со счетом 6:4, 4:6, 6:3 в пользу Бадосы.

В 4-м гейме третьего сета Бадоса заработала брейк-поинт – А:40. Марта решила исполнить подачу с руки. Это сработало – после приема от Паулы украинка пробила на вылет с бекхэнда в пустую часть корта.

У Марты были явные проблемы с подачей на протяжении всего поединка. Костюк допустила 16 двойных ошибок.

ВИДЕО. Костюк из-за проблем подала с руки на брейк-поинте. Это сработало

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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