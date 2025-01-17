БАДОСА: Рукопожатие с Костюк? «У нее переживания, связанные с войной»

Испанская теннисистка Паула Бадоса провела пресс-конференцию после победы над Мартой Костюк в 3-м раунде Australian Open 2025:

– Сегодня было непросто, особенно из-за погодных условий. Было очень ветрено, а свои первые две встречи я провела под крышей, где чувствовала себя комфортно, и условия были совсем другие. Думаю, сегодня я в первую очередь боролась психологически. Рада, что смогла одержать победу.

– Как бы ты оценила свой уровень игры в первую неделю турнира? Очевидно, условия в твоих матчах были разными, но какие у тебя ощущения перед второй неделей?

– В первых двух матчах мой уровень был очень высоким. Но самое главное, что во всех трёх встречах я показала высокую психологическую готовность. Я приехала сюда, не ощущая особой уверенности, честно говоря, после выступлений в Брисбене и Аделаиде. Так что мне пришлось преодолевать непростую ситуацию в первые дни, и я горжусь, что справилась.

– Холодное рукопожатие в конце – это тебя расстроило?

– Нет, это скорее связано с ней самой. Думаю, у нее есть непростые переживания, связанные с Украиной, войной и тем, о чём она часто говорит. Я к этому не имею никакого отношения.

¡𝗘𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝘂𝗹𝗮! 🙌



Badosa vence a Kostyuk en un durísimo partido y se mete entre las 16 mejores en Melbourne por segunda vez en su carrera.



📺 Lo has visto en @StreamMaxEs. #AusOpen pic.twitter.com/6jMs0tBqKN — Eurosport.es (@Eurosport_ES) January 17, 2025

Кажется, здесь сошлось сразу несколько факторов: она проиграла сложный матч, а условия действительно были тяжёлыми для нас обеих. В итоге всё это наложилось одно на другое, но, на мой взгляд, ничего личного в этом нет.

– Ты упомянула, что это была в основном психологическая борьба. Как тебе удавалось сохранять позитивный настрой в ходе матча, который складывался не всегда так, как хотелось?

– Я просто старалась оставаться позитивной, даже когда что-то шло не по плану. Всегда стараюсь бороться до конца, ведь если не сделаю этого, потом буду ещё больше сожалеть. Я выкладываюсь на 100%, даже если уровень игры меня не устраивает. В такие моменты я думаю только о том, чтобы отдать всё, что у меня есть, а уже потом анализировать и сожалеть о каких-то моментах или нет.

– Ты пользуешься какими-то особыми приемами, чтобы оставаться в моменте?

– Я стараюсь. Много работаю с психологом над тем, чтобы концентрироваться на каждом розыгрыше, не позволяя мыслям блуждать. Это нелегко, ведь иногда голова «уходит» куда-то ещё. Но когда мне удаётся полностью сосредоточиться на конкретном розыгрыше, мой уровень заметно растет. Я стараюсь сохранять это состояние на протяжении всего матча, хотя порой это непросто.

Видеообзор матча Марта Костюк – Паула Бадоса