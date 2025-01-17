Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. БАДОСА: Рукопожатие с Костюк? «У нее переживания, связанные с войной»
Australian Open
17 января 2025, 11:24 |
2059
2

БАДОСА: Рукопожатие с Костюк? «У нее переживания, связанные с войной»

Паула прокомментировала победу над Мартой в 3-м раунде Australian Open 2025

17 января 2025, 11:24 |
2059
2
БАДОСА: Рукопожатие с Костюк? «У нее переживания, связанные с войной»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Паула Бадоса

Испанская теннисистка Паула Бадоса провела пресс-конференцию после победы над Мартой Костюк в 3-м раунде Australian Open 2025:

– Сегодня было непросто, особенно из-за погодных условий. Было очень ветрено, а свои первые две встречи я провела под крышей, где чувствовала себя комфортно, и условия были совсем другие. Думаю, сегодня я в первую очередь боролась психологически. Рада, что смогла одержать победу.

– Как бы ты оценила свой уровень игры в первую неделю турнира? Очевидно, условия в твоих матчах были разными, но какие у тебя ощущения перед второй неделей?

– В первых двух матчах мой уровень был очень высоким. Но самое главное, что во всех трёх встречах я показала высокую психологическую готовность. Я приехала сюда, не ощущая особой уверенности, честно говоря, после выступлений в Брисбене и Аделаиде. Так что мне пришлось преодолевать непростую ситуацию в первые дни, и я горжусь, что справилась.

– Холодное рукопожатие в конце – это тебя расстроило?

– Нет, это скорее связано с ней самой. Думаю, у нее есть непростые переживания, связанные с Украиной, войной и тем, о чём она часто говорит. Я к этому не имею никакого отношения.

Кажется, здесь сошлось сразу несколько факторов: она проиграла сложный матч, а условия действительно были тяжёлыми для нас обеих. В итоге всё это наложилось одно на другое, но, на мой взгляд, ничего личного в этом нет.

– Ты упомянула, что это была в основном психологическая борьба. Как тебе удавалось сохранять позитивный настрой в ходе матча, который складывался не всегда так, как хотелось?

– Я просто старалась оставаться позитивной, даже когда что-то шло не по плану. Всегда стараюсь бороться до конца, ведь если не сделаю этого, потом буду ещё больше сожалеть. Я выкладываюсь на 100%, даже если уровень игры меня не устраивает. В такие моменты я думаю только о том, чтобы отдать всё, что у меня есть, а уже потом анализировать и сожалеть о каких-то моментах или нет.

– Ты пользуешься какими-то особыми приемами, чтобы оставаться в моменте?

– Я стараюсь. Много работаю с психологом над тем, чтобы концентрироваться на каждом розыгрыше, не позволяя мыслям блуждать. Это нелегко, ведь иногда голова «уходит» куда-то ещё. Но когда мне удаётся полностью сосредоточиться на конкретном розыгрыше, мой уровень заметно растет. Я стараюсь сохранять это состояние на протяжении всего матча, хотя порой это непросто.

Видеообзор матча Марта Костюк – Паула Бадоса

По теме:
Третья ракетка одолела обидчицу Стародубцевой и вышла в 1/8 финала Аus Open
Король камбеков. Испанец в двух матчах подряд отыгрался с 0:2 по сетам
Успела оправиться. Костюк успешно стартовала в парном разряде на Aus Open
Паула Бадоса Марта Костюк Australian Open 2025 рукопожатие российско-украинская война
Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
Бокс | 17 января 2025, 07:50 0
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?
ХОЛИФИЛД: Знаете, где должен быть Усик в списке лучших супертяжей истории?

Легендарный супертяж высказался о наследии украинского боксера

ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити
Футбол | 17 января 2025, 11:16 3
ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Эрлинг Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити

Стороны договорились о продлении сотрудничества на 9,5 лет

Алькарас и Зверев вышли в 4-й раунд Aus Open. Карлос отдал сет 33-й ракетке
Теннис | 17.01.2025, 08:31
Алькарас и Зверев вышли в 4-й раунд Aus Open. Карлос отдал сет 33-й ракетке
Алькарас и Зверев вышли в 4-й раунд Aus Open. Карлос отдал сет 33-й ракетке
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
Хоккей | 16.01.2025, 18:49
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины сыграет матч за повышение в классе
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Футбол | 16.01.2025, 13:03
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
wolfinukraine
Добре, що у неї нема ніяких переживань і є друзі-росіяни... Огидне створіння
Ответить
+1
Alex Komnin
Просто як усі іспанці. З Росією навіки. Бадоса "корешує" з Сабалєнкой. Та підтримувала та загравала з Лукашенкой. Той далі...Коли до Андалусії чи Арагону долетить авіація РФ й кидатимуть бомби, тоді може зрозуміє. А поки вони "не мають відношення" до цього.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
16.01.2025, 00:12 3
Футбол
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
16.01.2025, 07:48 1
Бокс
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
«Немедленно». Экс-игрок Барселоны обратился с просьбой к президенту Реалу
16.01.2025, 13:27
Футбол
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
Вместо тер Штегена. В Барселоне нацелились на трансфер нового вратаря
15.01.2025, 10:14
Футбол
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
16.01.2025, 14:22 4
Футбол
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
15.01.2025, 21:24
Бокс
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
Универсиада-2025. Украина и Япония выдали яркий матч с 11 шайбами
15.01.2025, 19:49
Хоккей
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
Миллионы каждый год. Фьюри будет зарабатывать после завершения карьеры
15.01.2025, 15:31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем