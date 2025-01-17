«А почему бы нет?» Экс-футболист – о слухах о переходе украинца в Реал
Александр Грицай считает Илью Забарного сильнейшим игроком Украины сейчас
Известный украинский экс-футболист Александр Грицай высказался о центральном защитнике английского «Борнмута» Илье Забарном.
– Кто, по вашему мнению, сейчас является наиболее стабильным украинским легионером в Европе?
– Здесь без вариантов – это лучший футболист и лучший легионер Украины Илья Забарный. Он проводит все матчи на высоком уровне, играет в АПЛ. Это игрок высокого уровня. Думаю, мы ждем его трансфер в более статусный клуб.
– Как вы считаете, готов ли Забарный к такому трансферу? Какой чемпионат или клуб ему лучше всего подойдет?
– Вы видите, он уже адаптировался в Англии, поэтому, вероятнее всего, это будет английский клуб. Хотя, например, я читал информацию о «Реале» Мадрид. А почему бы и нет?
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