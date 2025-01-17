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Англия
17 января 2025, 11:33 | Обновлено 17 января 2025, 11:34
1266
0

«А почему бы нет?» Экс-футболист – о слухах о переходе украинца в Реал

Александр Грицай считает Илью Забарного сильнейшим игроком Украины сейчас

17 января 2025, 11:33 | Обновлено 17 января 2025, 11:34
1266
0
«А почему бы нет?» Экс-футболист – о слухах о переходе украинца в Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Известный украинский экс-футболист Александр Грицай высказался о центральном защитнике английского «Борнмута» Илье Забарном.

– Кто, по вашему мнению, сейчас является наиболее стабильным украинским легионером в Европе?

– Здесь без вариантов – это лучший футболист и лучший легионер Украины Илья Забарный. Он проводит все матчи на высоком уровне, играет в АПЛ. Это игрок высокого уровня. Думаю, мы ждем его трансфер в более статусный клуб.

– Как вы считаете, готов ли Забарный к такому трансферу? Какой чемпионат или клуб ему лучше всего подойдет?

– Вы видите, он уже адаптировался в Англии, поэтому, вероятнее всего, это будет английский клуб. Хотя, например, я читал информацию о «Реале» Мадрид. А почему бы и нет?

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Александр Грицай Илья Забарный Реал Мадрид Борнмут трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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