«А почему бы нет?» Экс-футболист – о слухах о переходе украинца в Реал

Известный украинский экс-футболист Александр Грицай высказался о центральном защитнике английского «Борнмута» Илье Забарном.

– Кто, по вашему мнению, сейчас является наиболее стабильным украинским легионером в Европе?

– Здесь без вариантов – это лучший футболист и лучший легионер Украины Илья Забарный. Он проводит все матчи на высоком уровне, играет в АПЛ. Это игрок высокого уровня. Думаю, мы ждем его трансфер в более статусный клуб.

– Как вы считаете, готов ли Забарный к такому трансферу? Какой чемпионат или клуб ему лучше всего подойдет?

– Вы видите, он уже адаптировался в Англии, поэтому, вероятнее всего, это будет английский клуб. Хотя, например, я читал информацию о «Реале» Мадрид. А почему бы и нет?