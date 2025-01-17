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Украина. Премьер лига
17 января 2025, 10:47 |
942
0

«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста

Владимир Бессонов сильно удивил Александра Грицая

17 января 2025, 10:47 |
942
0
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
ФК Динамо Киев. Владимир Бессонов

Известный украинский экс-футболист Александр Грицай рассказал об отношениях с тренером Владимиром Бессоновым во времена выступлений за «Днепр».

– А как Бессонов относился к футболистам?

– Прямо конфликты не начинал, но мне, например, не понравилось, как со мной поступили, когда отправили в дубль. Я сижу на базе, готовлюсь к тренировке, мне звонят. Беру трубку, какая-то женщина говорит: «Александр, вы тренируетесь с дублем». Я спрашиваю: «Кто это?» Ответ – «С ресепшена». Поблагодарил, положил трубку. То есть, главный тренер не сообщил самостоятельно, или хотя бы помощника не отправил! Это прямо свидетельствует о его отношении к футболистам.

– А другим как сообщили о переводе в дубль? Встретились там и удивились друг другу?

– Никаким образом это не объясняли. Не знаю, если честно, нас было 6-7 человек. Отнеслись к этому с юмором. Сразу после назначения Бессонова главным тренером начались «чудеса». Его представили команде, мы пошли в конференц-зал, там собрание. Первое, что делает Владимир Иванович – рисует путь футболиста мелом на доске: сыграл игру, потом – пиво, водка, потом танцуешь на дискотеке и потом гроб. Мы ничего не поняли, для кого это было, посмеялись. Посмотрели друг на друга, и это после интеллигента Протасова, представьте.

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Александр Грицай Владимир Бессонов Днепр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу алкоголь
Дмитро Вус Источник: Украинский футбол
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