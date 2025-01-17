Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Интересная история». Экс-игрок сборной Украины ‒ о допинге Мудрика
Украина. Премьер лига
17 января 2025, 08:56 |
621
0

«Интересная история». Экс-игрок сборной Украины ‒ о допинге Мудрика

Александр Грицай высказал свое мнение по поводу вингера «Челси»

17 января 2025, 08:56 |
621
0
«Интересная история». Экс-игрок сборной Украины ‒ о допинге Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский футболист Александр Грицай, ныне работающий тренером, поделился мнением о допинг-скандале вокруг вингера национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

‒ Какие у вас мысли относительно ситуации с Михаилом Мудриком и допингом?

‒ Честно говоря, это интересная ситуация. Если это правда и проба Б подтвердит результаты, то его, скорее всего, дисквалифицируют. Другой вопрос – как этот препарат попал в его организм. Ну вот да. Больше ничего не могу сказать.

‒ Как вы считаете, какой сейчас должна быть реакция в обществе? Многие уже поддерживают Мудрика, нужна ли более взвешенная, ожидаемая позиция?

‒ Я думаю, стоит подождать и разобраться, как именно препарат попал в организм. Если это было сделано намеренно – это одно, если непреднамеренно – совсем другое.

Ранее свое мнение по поводу допинга Михаила Мудрика высказал дебютант национальной сборной Украины Алексей Сыч.

По теме:
«Мы верили». Джокер Аморима – о победе Ман Юнайтед над Саутгемптоном
ФОТО. Критическое решение Гвардиолы, которое призвело к разводу
Диалло стал вторым самым молодым автором хет-трика Манчестер Юнайтед
Александр Грицай Михаил Мудрик Челси Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу допинг
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Бокс | 16 января 2025, 12:15 0
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»
Джозеф ПАРКЕР: «У него самый сильный удар и невероятная скорость»

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе рассказал о поединке с Энди Руисом

ФОТО. Объявилась любовница Дэвида Бекхэма. Скандал, который не затихает
Футбол | 17 января 2025, 09:10 2
ФОТО. Объявилась любовница Дэвида Бекхэма. Скандал, который не затихает
ФОТО. Объявилась любовница Дэвида Бекхэма. Скандал, который не затихает

Ребека Лус снова сделала несколько заявлений

Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Футбол | 16.01.2025, 13:03
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Жена защитника Шахтера отреагировали на оскорбления от игрока Динамо
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Футбол | 16.01.2025, 14:22
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Реал Мадрид и Манчестер Сити готовят безумный обмен звездными игроками
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 17.01.2025, 08:43
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
ФОТО. Ракицкий приехал в Покровск. «Это наша Украина»
16.01.2025, 00:11 15
Футбол
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
Он надоел Пересу. Реал готовится к продаже суперзвезды за 200 млн евро
16.01.2025, 00:12 3
Футбол
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
Перес после провала в Классико больше не хочет видеть в Реале трех игроков
15.01.2025, 08:26 7
Футбол
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал, где спрятаться»
Экс-игрок УПЛ: «Ребров был неприятным, а Шевченко знал, где спрятаться»
15.01.2025, 11:59
Футбол
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
БРИЕДИС: «Он победил Кличко, а после этого хотел покончить с собой»
16.01.2025, 07:48 1
Бокс
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
Назван следующий соперник Джошуа. Нашли замену Фьюри, это его друг
15.01.2025, 21:24
Бокс
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
Холифилд отреагировал на слова Фьюри, что он победил Усика в реванше
15.01.2025, 08:50
Бокс
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Вам нужно знать одну вещь про Усика»
16.01.2025, 10:45 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем