«Интересная история». Экс-игрок сборной Украины ‒ о допинге Мудрика

Известный украинский футболист Александр Грицай, ныне работающий тренером, поделился мнением о допинг-скандале вокруг вингера национальной сборной Украины Михаила Мудрика.

‒ Какие у вас мысли относительно ситуации с Михаилом Мудриком и допингом?

‒ Честно говоря, это интересная ситуация. Если это правда и проба Б подтвердит результаты, то его, скорее всего, дисквалифицируют. Другой вопрос – как этот препарат попал в его организм. Ну вот да. Больше ничего не могу сказать.

‒ Как вы считаете, какой сейчас должна быть реакция в обществе? Многие уже поддерживают Мудрика, нужна ли более взвешенная, ожидаемая позиция?

‒ Я думаю, стоит подождать и разобраться, как именно препарат попал в организм. Если это было сделано намеренно – это одно, если непреднамеренно – совсем другое.

Ранее свое мнение по поводу допинга Михаила Мудрика высказал дебютант национальной сборной Украины Алексей Сыч.