«Интересная история». Экс-игрок сборной Украины ‒ о допинге Мудрика
Александр Грицай высказал свое мнение по поводу вингера «Челси»
Известный украинский футболист Александр Грицай, ныне работающий тренером, поделился мнением о допинг-скандале вокруг вингера национальной сборной Украины Михаила Мудрика.
‒ Какие у вас мысли относительно ситуации с Михаилом Мудриком и допингом?
‒ Честно говоря, это интересная ситуация. Если это правда и проба Б подтвердит результаты, то его, скорее всего, дисквалифицируют. Другой вопрос – как этот препарат попал в его организм. Ну вот да. Больше ничего не могу сказать.
‒ Как вы считаете, какой сейчас должна быть реакция в обществе? Многие уже поддерживают Мудрика, нужна ли более взвешенная, ожидаемая позиция?
‒ Я думаю, стоит подождать и разобраться, как именно препарат попал в организм. Если это было сделано намеренно – это одно, если непреднамеренно – совсем другое.
Ранее свое мнение по поводу допинга Михаила Мудрика высказал дебютант национальной сборной Украины Алексей Сыч.
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