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Англия
17 января 2025, 10:50 | Обновлено 17 января 2025, 10:51
378
1

Десять лет в клубе? Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити

Норвежский форвард останется в Англии до 2034 года

17 января 2025, 10:50 | Обновлено 17 января 2025, 10:51
378
1
Десять лет в клубе? Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал новый контракт с клубом – об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.

«Холанд подписал новый контракт на 9,5 лет, чтобы посвятить большую часть своей карьеры «Манчестер Сити». 24-летний нападающий теперь останется в Англии до 2034 года. Все пункты о клаусуле, которые были в предыдущей версии, удалены. Одна из самых прибыльных сделок в истории спорта, – написал журналист в социальных сетях.

Норвежский форвард присоединился к «горожанам» в 2022 году – перешел из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро. В футболке «Манчестер Сити» провел 126 матчей, забил 111 голов и отдал 15 результативных передач.

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Микола Титюк Источник: X (Twitter)
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Комментарии 1
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LexХХХ
Він же наче в Барсу рвався. Чи то так Барсуки його хотіли а тепер передумали.
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