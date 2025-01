Десять лет в клубе? Холанд подписал новый контракт с Манчестер Сити

Форвард английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал новый контракт с клубом – об этом сообщил авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн.

«Холанд подписал новый контракт на 9,5 лет, чтобы посвятить большую часть своей карьеры «Манчестер Сити». 24-летний нападающий теперь останется в Англии до 2034 года. Все пункты о клаусуле, которые были в предыдущей версии, удалены. Одна из самых прибыльных сделок в истории спорта, – написал журналист в социальных сетях.

Норвежский форвард присоединился к «горожанам» в 2022 году – перешел из дортмундской «Боруссии» за 60 млн евро. В футболке «Манчестер Сити» провел 126 матчей, забил 111 голов и отдал 15 результативных передач.

🚨 EXCLUSIVE: Erling Haaland signs new 9.5yr contract to commit vast majority of career to Manchester City. 24yo #MCFC striker now secured to 2034 & any exit clauses from previous terms removed. Among most lucrative deals in sporting history @TheAthleticFC https://t.co/YPQArvVU6O