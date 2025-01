Барселона в четвертый раз в ХХІ веке забила в Эль-Класико 5+ голов

12 января в финале Суперкубка Испании состоялась встреча между командами «Реал Мадрид» и «Барселона». Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «каталонцев». Двумя забитыми мячами отметился Рафинья, а Мбаппе, Родриго, Ямал, Левандовски и Бальде забили по одному голу.

За всю историю «Эль Класико» в ХХІ веке было зафиксировано 4 случая, когда команда забивала 5 или более голов в одном матче – все они принадлежат каталонцам (6:2 – 2 мая 2009, 5:0 – 29 ноября 2011, 5:1 – 28 октября 2018, 5:2 – 12 января 2025).

Выигранный финал Суперкубка Испании стал 15-м для «блауграны» за всю историю. Следующим в списке идет мадридский «Реал» с 13 победами.

