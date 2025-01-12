«Достойный кандидат». Кейн оценил свои шансы на Золотой мяч
Форвард «Баварии» хочет выиграть престижную награду
Английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оценил свои шансы на «Золотой мяч». Форвард доволен своими выступлениями в Германии.
«Конечно, я думаю об этом. И почему бы не сказать, я верю в это. Я чувствую, что мои выступления делают меня достойным кандидатом.
Я продолжаю прогрессировать, я играю в командах, будь то «Бавария» или Англия, которые являются претендентами на большие титулы, почему я не мог поверить в свои шансы, о которых мечтал? Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду придала этой награде еще больший престиж», – сказал Кейн.
В нынешнем сезоне «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У подопечных Венсана Компани есть 39 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.
• Does that mean you're thinking about the Ballon d'Or?— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) January 11, 2025
Kane: "Of course I'm thinking about it! And, why not say, I believe in it. I feel like my performances make me a credible candidate. I'm continuing to progress, I'm playing in teams, whether Bayern or England, that are… pic.twitter.com/cZqK5MSRDg
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