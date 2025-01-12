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Германия
12 января 2025, 12:59 | Обновлено 12 января 2025, 13:00
93
0

«Достойный кандидат». Кейн оценил свои шансы на Золотой мяч

Форвард «Баварии» хочет выиграть престижную награду

12 января 2025, 12:59 | Обновлено 12 января 2025, 13:00
93
0
«Достойный кандидат». Кейн оценил свои шансы на Золотой мяч
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оценил свои шансы на «Золотой мяч». Форвард доволен своими выступлениями в Германии.

«Конечно, я думаю об этом. И почему бы не сказать, я верю в это. Я чувствую, что мои выступления делают меня достойным кандидатом.

Я продолжаю прогрессировать, я играю в командах, будь то «Бавария» или Англия, которые являются претендентами на большие титулы, почему я не мог поверить в свои шансы, о которых мечтал? Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду придала этой награде еще больший престиж», – сказал Кейн.

В нынешнем сезоне «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У подопечных Венсана Компани есть 39 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

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Гарри Кейн Бавария Бундеслига Золотой мяч чемпионат Германии по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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