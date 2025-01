«Достойный кандидат». Кейн оценил свои шансы на Золотой мяч

Английский форвард мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн оценил свои шансы на «Золотой мяч». Форвард доволен своими выступлениями в Германии.

«Конечно, я думаю об этом. И почему бы не сказать, я верю в это. Я чувствую, что мои выступления делают меня достойным кандидатом.

Я продолжаю прогрессировать, я играю в командах, будь то «Бавария» или Англия, которые являются претендентами на большие титулы, почему я не мог поверить в свои шансы, о которых мечтал? Эпоха Лионеля Месси и Криштиану Роналду придала этой награде еще больший престиж», – сказал Кейн.

В нынешнем сезоне «Бавария» занимает первое место в турнирной таблице Бундеслиги. У подопечных Венсана Компани есть 39 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.

• Does that mean you're thinking about the Ballon d'Or?



Kane: "Of course I'm thinking about it! And, why not say, I believe in it. I feel like my performances make me a credible candidate. I'm continuing to progress, I'm playing in teams, whether Bayern or England, that are… pic.twitter.com/cZqK5MSRDg