«С ним легче играть». Коман сравнил Гарри Кейна и Роберта Левандовски
Француз отдал предпочтение английскому форварду
Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал разницу между Гарри Кейном и Робертом Левандовски:
«С Левандовски все сводится к тому, чтобы подавать на него, чтобы ты играл на него. А Кейн, с другой стороны, делает для всех лучше. Он создает, он завершает, и с ним легче играть как с нападающим».
В нынешнем сезоне Кейн, играя за «Баварию», забил 21 гол в 21 матче во всех турнирах. А Левандовски с «Барселоной» на клубном уровне провел 26 матчей и забил 25 голов.
Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски возглавляет борьбу за «Золотую бутсу» в нынешнем сезоне.
Kingsley Coman on the difference between playing with Harry Kane and Robert Lewandowski 😳👀— Pubity Sport (@pubitysport) January 11, 2025
"With Lewandowski, it’s all about feeding him crosses so you play for him. Kane, on the other hand, makes everyone better. He creates, he finishes, and he's the easiest striker to play… pic.twitter.com/HtOmKy7EVV
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