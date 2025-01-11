«С ним легче играть». Коман сравнил Гарри Кейна и Роберта Левандовски

Французский вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал разницу между Гарри Кейном и Робертом Левандовски:

«С Левандовски все сводится к тому, чтобы подавать на него, чтобы ты играл на него. А Кейн, с другой стороны, делает для всех лучше. Он создает, он завершает, и с ним легче играть как с нападающим».

В нынешнем сезоне Кейн, играя за «Баварию», забил 21 гол в 21 матче во всех турнирах. А Левандовски с «Барселоной» на клубном уровне провел 26 матчей и забил 25 голов.

Ранее сообщалось, что Роберт Левандовски возглавляет борьбу за «Золотую бутсу» в нынешнем сезоне.