29.12.2024 16:30 – FT 0 : 2
Англия29 декабря 2024, 17:19 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:29
602
0
Лестер – Манчестер Сити – 0:2. Первый гол Савио. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ
29 декабря 2024, 17:19 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:29
602
0
29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».
Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.
На 21-й минуте вингер «горожан» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити». Второй гол забил звездный Эрлинг Холанд.
Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря
Лестер – Манчестер Сити – 0:2
Гол: Савио, 21, Холанд, 74
События матча
74’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 29 декабря 2024, 07:05 0
Экс-чемпион мира уверен, что Александр в реванше победит Дюбуа
Футбол | 29 декабря 2024, 05:48 8
Артему припомнили срыв трансфера в Атлетико
Футбол | 28.12.2024, 19:43
Другие виды | 29.12.2024, 17:00
Футбол | 29.12.2024, 18:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
28.12.2024, 08:41 7
28.12.2024, 23:22 2
28.12.2024, 10:00 3
28.12.2024, 11:13 18
28.12.2024, 19:31 2
28.12.2024, 19:11 2