Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лестер – Манчестер Сити – 0:2. Первый гол Савио. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Англии
Лестер
29.12.2024 16:30 – FT 0 : 2
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2024, 17:19 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:29
602
0

Лестер – Манчестер Сити – 0:2. Первый гол Савио. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура АПЛ

29 декабря 2024, 17:19 | Обновлено 29 декабря 2024, 18:29
602
0
Лестер – Манчестер Сити – 0:2. Первый гол Савио. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

На 21-й минуте вингер «горожан» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити». Второй гол забил звездный Эрлинг Холанд.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Лестер – Манчестер Сити – 0:2

Гол: Савио, 21, Холанд, 74

ГОЛ! 0:1 Савио, 21

ГОЛ! 0:2 Холанд, 74

События матча

74’
ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Манчестер Сити).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Савио (Манчестер Сити).
По теме:
Гвардиола провел 500-й матч во главе Ман Сити. Статистика «лысого гения»
Гвардиола дождался. Ман Сити обыграл Лестер и прервал безвыигрышную серию
ВИДЕО. Ни одного шанса Лестеру. Холанд удвоил преимущество Манчестер Сити
Манчестер Сити Английская Премьер-лига Лестер видео голов и обзор Лестер - Манчестер Сити Савио Морейра
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
Бокс | 29 декабря 2024, 07:05 0
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Пусть уходит на пенсию». Малиньяджи назвал победителя реванша Усик – Дюбуа

Экс-чемпион мира уверен, что Александр в реванше победит Дюбуа

«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
Футбол | 29 декабря 2024, 05:48 8
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента
«Будут еще долго преследовать». В Испании высмеяли Довбика и его агента

Артему припомнили срыв трансфера в Атлетико

Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Футбол | 28.12.2024, 19:43
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Барселона потеряет звезду и героя Евро-2024. Он переедет в Мадрид
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Другие виды | 29.12.2024, 17:00
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Выбираем вместе. Кто лучший спортсмен Украины 2024 года?
Алексей БЕЛИК: «Команда справилась с задачей на всех направлениях»
Футбол | 29.12.2024, 18:40
Алексей БЕЛИК: «Команда справилась с задачей на всех направлениях»
Алексей БЕЛИК: «Команда справилась с задачей на всех направлениях»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
Названа зарплата Зубкова в Трабзонспоре и сумма предложения турков Шахтеру
28.12.2024, 22:35 8
Футбол
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
Беллингем может неожиданно покинуть Реал. Кто дает Пересу €190 миллионов?
28.12.2024, 00:52
Футбол
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
28.12.2024, 08:41 7
Бокс
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
Стали известны зарплаты в Челси. Сколько у Мудрика и какое у него место?
28.12.2024, 23:22 2
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
28.12.2024, 10:00 3
Хоккей
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
Он все понял. Лунин принял важное решение о будущем в Реале
28.12.2024, 11:13 18
Футбол
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
Легендарный экс-коуч Тайсона в восторге от боксера из Украины. Это не Усик
28.12.2024, 19:31 2
Бокс
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
У Ломаченко проблемы. Известно, почему Василий не подрался с Дэвисом в 2024
28.12.2024, 19:11 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем