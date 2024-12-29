29 декабря состоялся матч 19-го тура Английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Сити».

Игра прошла на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере.

На 21-й минуте вингер «горожан» Савио забил свой первый гол за «Манчестер Сити». Второй гол забил звездный Эрлинг Холанд.

Английская Премьер-лига. 19-й тур. 29 декабря

Лестер – Манчестер Сити – 0:2

Гол: Савио, 21, Холанд, 74

ГОЛ! 0:1 Савио, 21

ГОЛ! 0:2 Холанд, 74