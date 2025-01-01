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Украина. Премьер лига
01 января 2025, 15:49 | Обновлено 01 января 2025, 16:56
1232
0

«Нет цели». Лидер Александрии – о конкуренции с форвардом Динамо

Александр Филиппов не смотрит в таблицу бомбардиров УПЛ

01 января 2025, 15:49 | Обновлено 01 января 2025, 16:56
1232
0
«Нет цели». Лидер Александрии – о конкуренции с форвардом Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Филиппов

Форвард «Александрии» Александр Филиппов высказался о бомбардирской гонке в Украинской Премьер-лиге. Футболист заявил, что у него нет намерения за кем-то гнаться.

– С 6 голами в активе вы находитесь в списке лучших голеадоров УПЛ. Первый – Ванат, забил 10 мячей. Есть ли желание сразиться за первое место или за попадание в тройку лучших снайперов?

– Конечно же, всегда есть желание выступать как можно лучше. Но у меня нет цели гоняться за кем-нибудь. Моя первоочередная задача – быть нужным своей команде. А как нападающему, для меня важно забивать голы и приносить очки своей команде.

На зимних сборах у нас будет время для того, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены в первой части сезона индивидуально и командно. Мы будем пытаться в лучшей форме войти во второй круг, который будет не менее важным и еще тяжелее, чем первый, – сказал Филиппов.

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Александр Филиппов Александрия чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Владислав Ванат Динамо Киев
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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