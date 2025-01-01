«Нет цели». Лидер Александрии – о конкуренции с форвардом Динамо
Александр Филиппов не смотрит в таблицу бомбардиров УПЛ
Форвард «Александрии» Александр Филиппов высказался о бомбардирской гонке в Украинской Премьер-лиге. Футболист заявил, что у него нет намерения за кем-то гнаться.
– С 6 голами в активе вы находитесь в списке лучших голеадоров УПЛ. Первый – Ванат, забил 10 мячей. Есть ли желание сразиться за первое место или за попадание в тройку лучших снайперов?
– Конечно же, всегда есть желание выступать как можно лучше. Но у меня нет цели гоняться за кем-нибудь. Моя первоочередная задача – быть нужным своей команде. А как нападающему, для меня важно забивать голы и приносить очки своей команде.
На зимних сборах у нас будет время для того, чтобы исправить те ошибки, которые были допущены в первой части сезона индивидуально и командно. Мы будем пытаться в лучшей форме войти во второй круг, который будет не менее важным и еще тяжелее, чем первый, – сказал Филиппов.
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