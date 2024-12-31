Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ

На украинского защитника Илью Забарного, который выступает за английский «Борнмут», появился новый клуб-претендент, сообщает TEAMtalk.

Интерес к подписанию 22-летнего игрока проявляет топ-гранд АПЛ «Манчестер Юнайтед». Также интерес к Илье есть со стороны клубов испанской Ла Лиги.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 19 матчей АПЛ, без результативных действий. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, составляет 38 млн евро.

Ранее сообщалось, что Забарным интересуются также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», мадридский «Реал», ПСЖ и «Ливерпуль».