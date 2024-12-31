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Англия
31 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 31 декабря 2024, 23:34
2484
3

Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ

Интерес к украинскому защитнику проявляет английский «Манчестер Юнайтед»

31 декабря 2024, 23:01 | Обновлено 31 декабря 2024, 23:34
2484
3
Конкуренция растет. На Забарного появился новый клуб-претендент из АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

На украинского защитника Илью Забарного, который выступает за английский «Борнмут», появился новый клуб-претендент, сообщает TEAMtalk.

Интерес к подписанию 22-летнего игрока проявляет топ-гранд АПЛ «Манчестер Юнайтед». Также интерес к Илье есть со стороны клубов испанской Ла Лиги.

В текущем сезоне Забарный сыграл за «Борнмут» 19 матчей АПЛ, без результативных действий. Контракт Ильи с английским клубом рассчитан до лета 2029 года. Рыночная трансферная стоимость защитника, по данным Transfermarkt, составляет 38 млн евро.

Ранее сообщалось, что Забарным интересуются также лондонские «Челси» и «Тоттенхэм», мадридский «Реал», ПСЖ и «Ливерпуль».

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Илья Забарный Борнмут Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ трансферы выбор редакции
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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KIEWADIM
Мю еще хуже помойка чем Челси
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OKs100
МЮ уже давно не гранд, а средняк, который борется за выживание в АПЛ. 
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