Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Я недавно Ярмоленко читал лекции»

Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный признался, что пока не понимает, что Андрей Ярмоленко станет тренером. Специалист уверен, что Андрей точно будет хорошим менеджером.

Я недавно и Ярмоленко читал тренерские лекции. Андрей – очень хороший и порядочный человек. Будет ли он тренером? Не знаю, менеджер высокого уровня точно будет», – считает Грозный.

Я недавно и Ярмоленко читал тренерские лекции – очень хороший и порядочный человек. Будет ли он тренером?

Сейчас Андрей выступает за киевское «Динамо», но уже неоднократно говорил о возможном завершении профессиональной карьеры.

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