Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Я недавно Ярмоленко читал лекции»
Украина. Премьер лига
01 января 2025, 15:29 |
333
1

Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Я недавно Ярмоленко читал лекции»

Специалист заявил, что Андрей не потеряется после завершения карьеры

01 января 2025, 15:29 |
333
1
Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Я недавно Ярмоленко читал лекции»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный признался, что пока не понимает, что Андрей Ярмоленко станет тренером. Специалист уверен, что Андрей точно будет хорошим менеджером.

Я недавно и Ярмоленко читал тренерские лекции. Андрей – очень хороший и порядочный человек. Будет ли он тренером? Не знаю, менеджер высокого уровня точно будет», – считает Грозный.

Я недавно и Ярмоленко читал тренерские лекции – очень хороший и порядочный человек. Будет ли он тренером?

Сейчас Андрей выступает за киевское «Динамо», но уже неоднократно говорил о возможном завершении профессиональной карьеры.

Ранее Артем Милевский назвал лучшего легионера в истории киевского «Динамо».

По теме:
«Нет цели». Лидер Александрии – о конкуренции с форвардом Динамо
«Могу занести в актив». Филиппов – про первую половину сезона УПЛ
Усиление. Подробности вероятных трансферов игроков сборной Украины в Динамо
Вячеслав Грозный Андрей Ярмоленко Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: SportNews
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Футбол | 31 декабря 2024, 15:49 3
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»
Легенда Ливерпуля: «Я бы не продлевал контракт с Салахом...»

Дэнни Мерфи рассказал о продлении контракта с лидером клуба

ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
Футбол | 01 января 2025, 13:39 1
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко
ФОТО. Не подбирал слов. Форвард сборной Украины публично разнес Леоненко

Роман Яремчук выложил эмоциональный пост в Instagram

Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Футбол | 31.12.2024, 14:07
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
Готовится первый трансфер. К Динамо присоединится перспективный защитник
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
Футбол | 01.01.2025, 04:11
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
На каком месте Довбик? Таблица бомбардиров Серии А на начало 2025 года
Назад в Украину. В Динамо вернутся два футболиста из аренды
Футбол | 01.01.2025, 09:20
Назад в Украину. В Динамо вернутся два футболиста из аренды
Назад в Украину. В Динамо вернутся два футболиста из аренды
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Nick.Grabowski
Лекція про те, як систематично брехати футболістам та займатися мутками в українському футболі?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
Не Дюбуа. Эксперты назвали единственного боксера, кто может победить Усика
31.12.2024, 13:18 6
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Этот футболист станет будущим Реала»
31.12.2024, 07:49
Футбол
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
«Мощь была». Милевский назвал лучшего легионера в истории Динамо
30.12.2024, 10:56 3
Футбол
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
«Был намного лучше, он король». Чжан Чжилей оценил реванш Усик – Фьюри
30.12.2024, 09:06 1
Бокс
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
«А почему нет?». Легендарный форвард хочет возглавить Динамо
30.12.2024, 16:34 12
Футбол
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
«Он мне...» Гвоздик отреагировал на возможный уход Ломаченко из бокса
30.12.2024, 21:45 5
Бокс
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
Известно, куда хочет перейти Лунин. Реал уже установил цену на украинца
30.12.2024, 23:08 4
Футбол
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
Промоутер Джошуа назвал счет реванша Усика и Фьюри. Есть большая разница
01.01.2025, 03:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем