Вячеслав ГРОЗНЫЙ: «Я недавно Ярмоленко читал лекции»
Специалист заявил, что Андрей не потеряется после завершения карьеры
Именитый украинский тренер Вячеслав Грозный признался, что пока не понимает, что Андрей Ярмоленко станет тренером. Специалист уверен, что Андрей точно будет хорошим менеджером.
Я недавно и Ярмоленко читал тренерские лекции. Андрей – очень хороший и порядочный человек. Будет ли он тренером? Не знаю, менеджер высокого уровня точно будет», – считает Грозный.
Я недавно и Ярмоленко читал тренерские лекции – очень хороший и порядочный человек. Будет ли он тренером?
Сейчас Андрей выступает за киевское «Динамо», но уже неоднократно говорил о возможном завершении профессиональной карьеры.
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