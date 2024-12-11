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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 22:22 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:23
217
0

Боруссия Дортмунд – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25

11 декабря 2024, 22:22 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:23
217
0
Боруссия Дортмунд – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После пяти сыгранных матчей в главном еврокубке и Боруссии Д, и у Барсы по 12 очков.

❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!

Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря

Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

(новость обновляется)

Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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видео голов и обзор Боруссия Дортмунд Барселона Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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