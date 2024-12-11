Боруссия Дортмунд – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

После пяти сыгранных матчей в главном еврокубке и Боруссии Д, и у Барсы по 12 очков.

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Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря

Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)

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Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция