Боруссия Дортмунд – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25
11 декабря проходит матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.
Коллективы играют на стадионе Сигнал Идуна Парк. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
После пяти сыгранных матчей в главном еврокубке и Боруссии Д, и у Барсы по 12 очков.
❗️ Видео голов и лучшие моменты матча доступны в Telegram!
Лига чемпионов 2024/25. 6-й тур, 11 декабря
Боруссия Дортмунд (Германия) – Барселона (Испания) – 0:0 (матч продолжается)
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Боруссия Дортмунд – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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