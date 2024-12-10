Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что с футбольной карты Украины может исчезнуть еще один клуб. Речь о «Минай», совсем недавно выступавшем в Украинской Премьер-лиге. По информации Бурбаса, президент клуба Валерий Пересоляк совсем охладел к футболу.

«По моей информации, владелец Миная Валерий Пересоляк настолько остыл от футбола, что по сути сейчас стоит вопрос закрыть лавочку вообще.

Из-за того, что я слышал, по нему сильно ударила ситуация летом, когда большинство клубов УПЛ поддержало, чтобы вместо Днепра-1 оставить Минай. А УАФ пошла против и хотела протащить Металлист 1925. Пересоляк уже тогда хотел снимать команду, его уговорили чуть ли не на уровне губернатора.

«А сейчас он уже понимает, что не борется за чемпионские гонки, уже, по сути, распускает команду, шесть футболистов не продолжили.

Сейчас, я так понимаю, стоит вопрос или снимать команду сейчас с сезона, или чтобы она доигрывала местными воспитанниками, чтобы клуб постепенно исчезал», – сказал Бурбас.

По итогам первой части сезона в Первой лиге «Минай» не сумел попасть в «чемпионскую группу». Подопечные Желько Любеновича будут сражаться с командами второго эшелона турнирной таблицы.