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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 21:24 |
477
0

Стало известно, почему Игнатенко пропустил матч с Атлетико

Причиной стала травма Даниила на разминке

11 декабря 2024, 21:24 |
477
0
Стало известно, почему Игнатенко пропустил матч с Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

Украинский полузащитник братиславского «Слована» Даниил Игнатенко пропустил матч 6-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Причиной тому стала травма, полученная на предматчевой разминке, хотя изначально украинский футболист должен был выйти в старте на матч своей команды.

В текущем сезоне Даниил Игнатенко провел 17 матчей на клубном уровне и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Альварес забил супер-гол в ворота братиславкого «Слована».

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Даниил Игнатенко Лига чемпионов Атлетико Мадрид Слован Братислава травма
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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