Лига чемпионов11 декабря 2024, 21:24 |
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Стало известно, почему Игнатенко пропустил матч с Атлетико
Причиной стала травма Даниила на разминке
11 декабря 2024, 21:24 |
477
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Украинский полузащитник братиславского «Слована» Даниил Игнатенко пропустил матч 6-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».
Причиной тому стала травма, полученная на предматчевой разминке, хотя изначально украинский футболист должен был выйти в старте на матч своей команды.
В текущем сезоне Даниил Игнатенко провел 17 матчей на клубном уровне и забил 2 гола.
Ранее сообщалось, что Альварес забил супер-гол в ворота братиславкого «Слована».
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