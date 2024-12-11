Стало известно, почему Игнатенко пропустил матч с Атлетико

Украинский полузащитник братиславского «Слована» Даниил Игнатенко пропустил матч 6-го тура Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико».

Причиной тому стала травма, полученная на предматчевой разминке, хотя изначально украинский футболист должен был выйти в старте на матч своей команды.

В текущем сезоне Даниил Игнатенко провел 17 матчей на клубном уровне и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что Альварес забил супер-гол в ворота братиславкого «Слована».