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  4. ВИДЕО. В самую девять. Альварес забил гол-красавец в ворота Слована
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 20:23 |
351
0

ВИДЕО. В самую девять. Альварес забил гол-красавец в ворота Слована

Аргентинец открыл счет в матче Лиги чемпионов

11 декабря 2024, 20:23 |
351
0
ВИДЕО. В самую девять. Альварес забил гол-красавец в ворота Слована
Getty Images/Global Images Ukraine. Хулиан Альварес

В матче 6-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Слованом» из Братиславы был забит шедевр.

Аргентинский нападающий хозяев Хулиан Альварес забил красивейший мяч в ворота гостей, ударив в самую девять с голевой передачи Самуэля Лино. Этот гол сделал счет на табло 1:0 в пользу «матрасников».

Этот мяч стал уже четвертым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов для страйкера и девятым во всех турнирах.

❗️ ВИДЕО. В самую девять. Альварес забил гол-красавец в ворота Слована

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Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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