В матче 6-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Слованом» из Братиславы был забит шедевр.

Аргентинский нападающий хозяев Хулиан Альварес забил красивейший мяч в ворота гостей, ударив в самую девять с голевой передачи Самуэля Лино. Этот гол сделал счет на табло 1:0 в пользу «матрасников».

Этот мяч стал уже четвертым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов для страйкера и девятым во всех турнирах.



❗️ ВИДЕО. В самую девять. Альварес забил гол-красавец в ворота Слована