Лига чемпионов11 декабря 2024, 20:23 |
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ВИДЕО. В самую девять. Альварес забил гол-красавец в ворота Слована
Аргентинец открыл счет в матче Лиги чемпионов
11 декабря 2024, 20:23 |
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В матче 6-го тура Лиги чемпионов между мадридским «Атлетико» и «Слованом» из Братиславы был забит шедевр.
Аргентинский нападающий хозяев Хулиан Альварес забил красивейший мяч в ворота гостей, ударив в самую девять с голевой передачи Самуэля Лино. Этот гол сделал счет на табло 1:0 в пользу «матрасников».
Этот мяч стал уже четвертым в текущем розыгрыше Лиги чемпионов для страйкера и девятым во всех турнирах.
❗️ ВИДЕО. В самую девять. Альварес забил гол-красавец в ворота Слована
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