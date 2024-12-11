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11.12.2024 22:00 - : -
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 05:19 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:21
28
0

Бенфика – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 декабря в 22:00 по Киеву

11 декабря 2024, 05:19 | Обновлено 11 декабря 2024, 05:21
28
0
Бенфика – Болонья. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

11 декабря на «Эштадиу да Луш» пройдет матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Болоньей». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика

Команда в 2023-м году, под руководством нового наставника, Шмидта, вернула себе лидерство в Примейре и показала достойные результаты в плей-офф Лиги чемпионов. В следующем цикле орлы и на внутренней арене уступили 1-е место Спортингу, и в главном еврокубке не вышли из группы. Тогда прежние заслуги позволили Рогеру сохранить пост, но после осечек, которыми сопровождались первые недели нового сезона, его сменили на Бруну Лаже. Уже с ним клуб из Лиссабона стартовал в Лиге чемпионов, причем после выездных 2:1 на поле Црвензы Звезды разгромили Атлетико. Но потом красно-белые проиграли и Фейеноорду, и Баварии. Непросто было и с Монако, французы дважды вели в счете, но в итоге уступили дома сопернику 2:3.

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Болонья

Клуб имеет свою репутацию и не самую низкую популярность. Но все давно привыкли воспринимать красно-синих только как крепкого середняка итальянского футбола. Но первый же полноценный сезон тут Тиаго Мотты как наставника получился рывок на итоговое 5-е место в прошлом розыгрыше Серии А. Этого в 2024-м году хватило, чтобы завоевать право дебютировать в Лиге чемпионов. Правда, уже с новым наставником, Итальяно, и без проданных летом звезд, Калафьори и Зиркзее. Не удивительно, что россоблу откатились в Серии А в число середняков. А в Лиге чемпионов все успехи ограничиваются нулевой ничьей в стартовом туре - там еще Судаков не переиграл с пенальти Скорупски. Потом были более серьезные противники, которых и обыгрывали - Ливерпулю и Астон Вилле, Монако и Лиллю.

Статистика личных встреч

Красно-синие раньше не играли в еврокубках очень давно. Так что не удивительно, что они впервые приедут в Лиссабон.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для португальцев. С учетом того, как плохи сейчас итальянцы, ставим на орлов с форой -1 гол (коэффициент - 1,96).

Прогноз Sport.ua
Бенфика
11 декабря 2024 -
22:00
Болонья
Фора (-1) 1.96 Сделать ставку
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Бенфика Болонья Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол Анатолий Трубин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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