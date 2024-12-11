Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Болонья. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Чемпионов
Бенфика
11.12.2024 22:00 – 45+ 1 : 0
Болонья
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 декабря 2024, 21:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:03
300
0

Бенфика – Болонья. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 11 декабря в 22:00

11 декабря 2024, 21:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:03
300
0
Бенфика – Болонья. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Бенфикой» и «Болоньей».

Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж», который находится в городе Лиссабоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Бенфика – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Бенфика – Болонья
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ВИДЕО. Как Фейеноорд забил два гола за 2 минуты в матче Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Барселона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Голевая перестрелка. Лилль одолел Штурм и вошел в топ-6 Лиги чемпионов
Бенфика Болонья Анатолий Трубин Лига чемпионов смотреть онлайн
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо отправилось в Сан-Себастьян на матч Лиги Европы
Футбол | 11 декабря 2024, 17:20 12
Киевское Динамо отправилось в Сан-Себастьян на матч Лиги Европы
Киевское Динамо отправилось в Сан-Себастьян на матч Лиги Европы

Команда Александра Шовковского вынуждена набирать очки

Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Бокс | 11 декабря 2024, 16:06 0
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»
Экс-чемпион мира: «Бой Усика и Фьюри – несправедливый»

Майкл Мурер прокомментировал противостояние украинского чемпиона с британским боксером

Милан – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 11.12.2024, 21:01
Милан – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Милан – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Бокс | 11.12.2024, 21:31
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Где смотреть онлайн супербой-реванш Александр Усик – Тайсон Фьюри
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Футбол | 10.12.2024, 23:10
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Шахтер установил невероятный рекорд в матче с Баварией в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
Промоутер рассказал, с кем Кличко точно не выйдет в ринг
10.12.2024, 21:28 2
Бокс
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
Легендарный клуб АПЛ сделает все, чтобы купить Мудрика зимой
10.12.2024, 19:59 9
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
Тайсон ФЬЮРИ: «Пересмотрев первый бой с Усиком 100 раз, я понял одно»
10.12.2024, 01:25 2
Бокс
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
«На самом деле это тяжело». Леннокс Льюис оценил достижение Усика
10.12.2024, 08:24
Бокс
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
Динамо устроит кадровую чистку. Известно, кто не нужен Шовковскому
10.12.2024, 13:02 19
Футбол
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
«У меня есть одна просьба, это мечта». Турки Аль-Шейх обратился к Кличко
10.12.2024, 13:24 8
Бокс
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
Известно, кто заменит Пушича во главе Шахтера. Не ​​Ротань и не Срна
10.12.2024, 10:58 5
Футбол
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
Недавно играли в УПЛ. Именитый клуб может прекратить существование
10.12.2024, 13:31 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем