Лига чемпионов11 декабря 2024, 21:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:03
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Бенфика – Болонья. Трубин – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 11 декабря в 22:00
11 декабря 2024, 21:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 22:03
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В среду, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного этапа Лиги чемпионов 2024/25 между «Бенфикой» и «Болоньей».
Матч пройдет на стадионе «Эштадиу да Луж», который находится в городе Лиссабоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Бенфика – Болонья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Бенфика – БолоньяСмотреть трансляцию
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