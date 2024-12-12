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Лига Чемпионов
Бенфика
11.12.2024 22:00 – FT 0 : 0
Болонья
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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:12
65
0

Трубин сыграл надежно. Бенфика и Болонья разошлись миром в Лиге чемпионов

11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25

12 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:12
65
0
Трубин сыграл надежно. Бенфика и Болонья разошлись миром в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Во встрече между командами Бенфика и Болонья зафиксирована нулевая ничья (0:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сыграл надежно.

После 6 туров Бенфика набрала 10 очков и входит в топ-15, а Болонья с 2 пунктами потеряла все шансы на выход в плей-офф.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

22:00. Бенфика (Португалия) – Болонья (Италия) – 0:0

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Бенфика Болонья Лига чемпионов Анатолий Трубин
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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