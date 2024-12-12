Лига чемпионов12 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:12
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Трубин сыграл надежно. Бенфика и Болонья разошлись миром в Лиге чемпионов
11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25
12 декабря 2024, 00:05 | Обновлено 12 декабря 2024, 00:12
65
0
Вечером 11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25.
Во встрече между командами Бенфика и Болонья зафиксирована нулевая ничья (0:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сыграл надежно.
После 6 туров Бенфика набрала 10 очков и входит в топ-15, а Болонья с 2 пунктами потеряла все шансы на выход в плей-офф.
🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря
22:00. Бенфика (Португалия) – Болонья (Италия) – 0:0
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