Бенфика – Болонья – 0:0. Как спасал Трубин. Видеообзор матча

Вечером 11 декабря состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25.

Во встрече между командами Бенфика и Болонья зафиксирована нулевая ничья (0:0).

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Украинский голкипер орлов Анатолий Трубин провел на поле весь матч и сыграл надежно.

После 6 туров Бенфика набрала 10 очков и входит в топ-15, а Болонья с 2 пунктами потеряла все шансы на выход в плей-офф.

🏆 Лига чемпионов. 6-й тур, 11 декабря

22:00. Бенфика (Португалия) – Болонья (Италия) – 0:0