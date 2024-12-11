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Милан
11.12.2024 22:00 - : -
Црвена Звезда
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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 04:31 | Обновлено 11 декабря 2024, 04:32
41
0

Милан – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 декабря в 22:00 по Киеву

11 декабря 2024, 04:31 | Обновлено 11 декабря 2024, 04:32
41
0
Милан – Црвена Звезда. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря на «Сан-Сиро» пройдет матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Црвена Звезда». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Милан

Команда в прошлом сезоне стала второй в родной Серии А. Но все равно руководство проекта выполнило то, о чем, по слухам, думало еще год назад: сменила Стефано Пиоли. На место наставника позвали Паулу Фонсеку, и пока что у того и близко не получилось поддерживать своих новых подопечных на прежнем уровне на внутренней арене. Хотя там и пытаются поактивнее набирать очки. Ну а в Лиге чемпионов итальянцы завалили старт. Сначала, открыв счет, они уступили 1:3 Ливерпулю. А потом в Леверкузене в противостоянии с Байером единственный гол забил Бонифасе. Но потом и здесь набрали форму, начав забивать соперникам по три очка. Таким образом, даже пропуская со всеми соперниками, россонери обыграли не только у Брюгге и Слован Братислава, но и Реал, причем в Мадриде.

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Црвена Звезда

Клуб безоговорочно доминирует на уровне сербского футбола. Так было и в прошлом сезоне, да и в нынешнем уже оформлено крайне убедительный отрыв на внутренней арене над всеми преследователями. Кроме того, сербы смогли в квалификации прошли Буде/Глимт, причем получилось довольно драматично: обыграли 2:0 дома скандинавов после 1:2 в Норвегии. Но, выйдя в основной раунд, команда не могла зацепиться хотя бы за ничью ни с Бенфикой или Интером, ни с Монако или Барселоной, причем только с португальцами уступили минимально, 1:2, а от остальных пропускали по 4:5 голов. Тем неожиданнее был погром в прошлом туре, когда подопечные Милоевича оформили на своем поле 5:1 со Штутгартом при дубле Радонича.

Статистика личных встреч

Неожиданно, но красно-черные выиграли у звездашей только дважды в шести сыгранных поединках. Остальные четыре очных матча, в том числе в 2021-м году, приносили ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у гостей есть шансы даже на ничью. Итальянцы, кажется, все-таки прибавили, и должны выиграть с форой -1,5 гола (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Милан
11 декабря 2024 -
22:00
Црвена Звезда
Фора Милана (-1.5) 1.70 Сделать ставку
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Милан Црвена Звезда Лига чемпионов прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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