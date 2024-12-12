Лига чемпионов12 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:32
22
0
Милан – Црвена Звезда – 2:1. Победный гол на 87-й минуте. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов
12 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:32
22
0
11 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Милан» и «Црвена Звезда».
Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.
Лига чемпионов. 6-й тур. 11 декабря
«Милан» – «Црвена Звезда» – 2:1
Голы: Леау 42, Абрахам, 87 – Радонич, 67
Видеообзор матча:
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 декабря 2024, 06:23 16
Горнякам нужны две победы над Брестом и Боруссией Дортмунд
Бокс | 11 декабря 2024, 21:31 0
Мегафайт пройдет вечером 21 декабря в саудовском Эр-Рияде
Футбол | 11.12.2024, 20:25
Футбол | 11.12.2024, 04:05
Футбол | 12.12.2024, 00:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.12.2024, 16:06
11.12.2024, 11:14 1
10.12.2024, 08:24
10.12.2024, 07:52 2
10.12.2024, 12:40 8
10.12.2024, 17:11 10
10.12.2024, 13:31 5