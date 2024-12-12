Милан – Црвена Звезда – 2:1. Победный гол на 87-й минуте. Видео голов

11 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Милан» и «Црвена Звезда».

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 6-й тур. 11 декабря

«Милан» – «Црвена Звезда» – 2:1

Голы: Леау 42, Абрахам, 87 – Радонич, 67

Видеообзор матча: