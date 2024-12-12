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Лига чемпионов
12 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:32
22
0

Милан – Црвена Звезда – 2:1. Победный гол на 87-й минуте. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Лиги чемпионов

12 декабря 2024, 01:31 | Обновлено 12 декабря 2024, 01:32
22
0
Милан – Црвена Звезда – 2:1. Победный гол на 87-й минуте. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

11 декабря проходил матч 6-го тура Лиги чемпионов между командами «Милан» и «Црвена Звезда».

Игра проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 6-й тур. 11 декабря

«Милан» – «Црвена Звезда» – 2:1

Голы: Леау 42, Абрахам, 87 – Радонич, 67

Видеообзор матча:

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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