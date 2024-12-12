Вырвали победу на последних минутах. Милан обыграл Црвену Звезду

11 декабря в 22:00 состоялся матч 6-го тура Лиги чемпионов между «Миланом» и «Црвеной Звездой».

Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

За хозяев забитым мячом отметился Рафаэль Леау и Тэмми Абрахам. Гости ответили забитым голом Неманьи Радонича.

В турнирной таблице «Милан», имея в своем активе 12 очков, занимает 12-е место. «Црвена Звезда» набрала 3 очки и занимает 31-ю позицию.

Лига чемпионов. 6-й тур. 11 декабря

Милан – Црвена Звезда – 1:1

Голы: Леау, 42, Абрахам, 87 – Радонич, 67

Милан: Меньян, Калабрия, Габбия, Тиав, Эрнандес, Фофана, Рейндерс, Муса, Лофтус-Чик, (Чуквуэзе, 28), Леау, Мората, (Абрахам, 29)

Црвена Звезда: Гутеса, Мимович, Дига, Спаич, Соль, Крунич, Элсник, Силас, Максимович, (Радонич, 60), Милсон, (Иванич, 46), Ндие

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