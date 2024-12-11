Серьезная вывеска. Известны составы на матч Ювентус – Манчестер Сити

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на Альянц-Стэдиум в Италии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Тиаго Мотта (наставник старой синьоры) и Жузеп Гвардиола (коуч горожан) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Ювентуса есть 8 очков, у Манчестер Сити столько же. Они занимают 20-е и 22-е место соответственно.