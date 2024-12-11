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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:05
229
1

Серьезная вывеска. Известны составы на матч Ювентус – Манчестер Сити

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

11 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:05
229
1
Серьезная вывеска. Известны составы на матч Ювентус – Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и Манчестер Сити.

Поединок пройдет на Альянц-Стэдиум в Италии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Тиаго Мотта (наставник старой синьоры) и Жузеп Гвардиола (коуч горожан) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Ювентуса есть 8 очков, у Манчестер Сити столько же. Они занимают 20-е и 22-е место соответственно.

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Ювентус Манчестер Сити Лига чемпионов стартовые составы Жузеп Гвардиола Тиаго Мотта
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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Fuz1982z
ман-сіті знов получить
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