Лига чемпионов11 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:05
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Серьезная вывеска. Известны составы на матч Ювентус – Манчестер Сити
Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
11 декабря 2024, 20:54 | Обновлено 11 декабря 2024, 21:05
229
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11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Ювентус и Манчестер Сити.
Поединок пройдет на Альянц-Стэдиум в Италии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Тиаго Мотта (наставник старой синьоры) и Жузеп Гвардиола (коуч горожан) объявили стартовые составы.
После пяти туров у Ювентуса есть 8 очков, у Манчестер Сити столько же. Они занимают 20-е и 22-е место соответственно.
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