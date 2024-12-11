ФОТО. Звездный футболист выпустил музыкальный альбом. 11 песен

Нападающий «Фиорентины» и сборной Италии Мойзе Кин реализовал свою мечту.

24-летний форвард выпустит свой дебютный альбом 16 декабря, в который войдет 11 песен. Название альбома – «Chosen».

В своём творчестве Мойзе вдохновлялся работами Тупака и Боба Марли. Кин работает в жанре рэп.

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Это не первый музыкальный опыт футболиста – в 2019 году он снялся в клипе туринского репера Boro Boro. А в 2023 году вышел первый сингл Мойзе в составе группы «19F» – «Outfit».

Мойзе Кин присоединился к списку футболистов, которые реализуют себя в музыкальной индустрии – как примеры можно вспомнить Алекса Ивоби, Стефана де Врея и Рафаэля Леау.