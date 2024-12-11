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Украина. Премьер лига
11 декабря 2024, 17:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 18:01
795
0

ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»

Легендарный эксфутболист опроверг слухи в СМИ

11 декабря 2024, 17:55 | Обновлено 11 декабря 2024, 18:01
795
0
ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»
ФК Динамо Киев. Артем Милевский

В среду, 11 декабря 2024 года, правоохранители пресекли деятельность преступной группировки, которая зарабатывала миллионы гривен на организации договорных матчей в киберспорте, настольном теннисе и футболе.

В спортивных СМИ распространялась информация, что в этом деле фигурирует легендарный экс-футболист киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский. Позже сам игрок отреагировал на эти слухи, выложив видео в Instagram-stories с подписью:

«В СИЗО б***ь 🤣🤣🤣🤣 Ну клоуны, б*я 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ Что еще придумаете????».

Интересно, что ранее у Артема Милевского действительно были проблемы с полицией – в его доме правоохранители несколько раз проводили обыски.

ВИДЕО. «Ну клоуны, б*я». Милевский отреагировал на свое «задержание»

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Артем Милевский видео видео-реклама полиция киберспорт договорные матчи криминал Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитро Вербинський Источник: Instagram
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