Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Пока что хавбек не дал свой ответ
По информации журналиста Виктора Вацко, «Александрия» предложила «СуперИвану суперзарплату», однако Иван Калюжный и его представители не отвечают на запросы клуба.
Вацко сообщил, что «Александрия» пошла на требования Калюжного по зарплате, не против платить рекордные деньги, а также готова прописать клаусулу, но полузащитник не отвечает и «затягивает время».
Контракт Калюжного, который недавно успешно дебютировал в сборной Украины, завершается летом 2025 года.
Ранее Sport.ua сообщил, что клуб готов отправить Ивана в резервную команду, если игрок и дальше не будет вести переговоры.
В нынешнем сезоне центральный хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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