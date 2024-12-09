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  4. Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
Украина. Премьер лига
09 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:55
3833
7

Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок

Пока что хавбек не дал свой ответ

09 декабря 2024, 17:45 | Обновлено 09 декабря 2024, 17:55
3833
7
Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок
УАФ. Иван Калюжный

По информации журналиста Виктора Вацко, «Александрия» предложила «СуперИвану суперзарплату», однако Иван Калюжный и его представители не отвечают на запросы клуба.

Вацко сообщил, что «Александрия» пошла на требования Калюжного по зарплате, не против платить рекордные деньги, а также готова прописать клаусулу, но полузащитник не отвечает и «затягивает время».

Контракт Калюжного, который недавно успешно дебютировал в сборной Украины, завершается летом 2025 года.

Ранее Sport.ua сообщил, что клуб готов отправить Ивана в резервную команду, если игрок и дальше не будет вести переговоры.

В нынешнем сезоне центральный хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Иван Калюжный Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 7
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Gargantua81
тренер-киндерсюрприз Фэдык из Руха его в свое время просто отчислил как шлак.
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+3
Strontium
Хочет в Ливерпуль
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+2
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Burevestnik
Олександрія запропонувала,
але мовчить СуперІвана... 
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+2
Saar
Статистика вражає: 17 матчів. 1 гол, 1 гольова🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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+1
AK.228
Полторы игры сыграл более - менее за сборную и поймал «звезду»
Ну ну… как бы не остаться гнить в дубле
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+1
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