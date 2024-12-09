Калюжному предложили рекордную зарплату. Что ответил игрок

По информации журналиста Виктора Вацко, «Александрия» предложила «СуперИвану суперзарплату», однако Иван Калюжный и его представители не отвечают на запросы клуба.

Вацко сообщил, что «Александрия» пошла на требования Калюжного по зарплате, не против платить рекордные деньги, а также готова прописать клаусулу, но полузащитник не отвечает и «затягивает время».

Контракт Калюжного, который недавно успешно дебютировал в сборной Украины, завершается летом 2025 года.

Ранее Sport.ua сообщил, что клуб готов отправить Ивана в резервную команду, если игрок и дальше не будет вести переговоры.

В нынешнем сезоне центральный хавбек провел 17 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.