«Очень расстроены». В ЛНЗ отреагировали на слова тренера про ТЦК

Генеральный директор ЛНЗ Андрей Колесник отреагировал на скандальное интервью тренера «фиолетовых» Андрея Бурдияна, который рассказал, что в клубе ему угрожают ТЦК.

«Андрей Бурдиян – действующий тренер ЛНЗ. Его контракт не расторгнут. На следующей неделе у нас запланированы совещания по итогам первой части сезона. Тренер имеет задачу и готовит доклады.

Что касается всего остального – это выдумка тренера, на которую мне нечего ответить. Это обычная ложь. Вызвать ТЦК физически невозможно, как вы это представляете?

Что касается бронирования, то оно действительно будет аннулировано в случае расторжения контракта, потому что тренер больше не будет работником клуба. Мы не имеем права бронировать человека, если он не является нашим работником.

Клуб очень расстроен таким манипулированием со стороны тренера, получавшего полную поддержку и уважение с момента подписания контракта», – сказал Колесник.

В настоящее время ЛНЗ занимает десятое место турнирной таблицы УПЛ, имея в своем активе 18 турнирных пунктов после 16 сыгранных матчей.