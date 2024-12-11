«Игроки Шахтера видят себя в других командах». Эксперт – о матче ЛЧ

Бывший наставник нескольких украинских команд УПЛ и Первой лиги Богдан Блавацкий в разговоре с корреспондентом Sport.ua рассказал, что помешало футболистам «Шахтера» сохранить победный счет во вчерашнем поединке Лиги чемпионов с «Баварией», который завершился разгромным поражением 1:5:

– Дебют в Гельзенкирхене был явно за «горняками», которые действовали как в лучшие времена: высоко встречали соперника, умело выбегали на половину визави, были заточены на атаку. Однако так было только в начале матча, когда дончане вышли вперед.

– Что же тогда помешало номинальным хозяевам продолжать в таком же стиле?

– Думаю, что «горняков» выбил из колеи быстро пропущенный гол. Вот если бы они удержали ворота на «замке» хотя бы до середины первого тайма, то, убежден, что до разгрома дело не дошло бы. К сожалению, очень легко они дважды пропустили еще до перерыва, что негативно сказалось на их действиях.

– На ваш взгляд, почему «Шахтеру» не хватало прочности в обороне?

– Как по мне, внесенные главным тренером Марино Пушичем изменения в стартовом составе не пошли на пользу. Имею в виду появление в защите Грама и Марлона – в опорной зоне полузащиты, сыгравших слабо, именно их ошибки оказались результативными. А от надежной подстраховки очень многое зависело в центральной зоне, потому что «Бавария» явно преобладала в скорости принятия решений на футбольном поле. Тем более, что в отличие от предыдущего матча в Лиге чемпионов с ПСВ, вчера «горняки» не лучшим образом действовали в завершающей стадии атак. Чего стоит только промах Судакова при счете 1:1. Игрок высокого уровня должен забивать с такого расстояния, не глядя на ворота.

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– Перед матчем с «Баварией» в прессе появились сообщения об интересе к Судакову со стороны известных зарубежных клубов. Он оправдал надежды?

– Нет, более того, считаю, что такие новости по инициативе руководства «Шахтера» или его агентов только вредят футболисту. Вот и вчера Судаков запомнился разве что нереализованным голевым моментом и передерживанием мяча в нескольких эпизодах, когда все ждали от него точного последнего паса.

– Что скажете о Бондаренко, к которому также по словам клубных боссов «Шахтера» есть очередь из потенциальных покупателей?

– Он участвовал в голевой атаке, а потом исчез. Объясню это тем, что немцы перехватили инициативу, контролировали мяч, а игра в отборе не нравится Бондаренко, поэтому оказываться на виду ему уже было сложно. В конце концов, и скоростью Артем не может похвастаться.

– Чем вы объясните, что, как и в предыдущем матче с ПСВ, под занавес оборона «Шахтера» напоминала некий проходной двор?

– Возможно, у «горняков» есть проблемы с физподготовкой и волевыми качествами, хотя не исключаю, что некоторые из игроков уже видят себя в другой команде. Поэтому и не хватает желания сыграть через не могу. Вспомните, как вчера «Шахтер» пропускал пятый гол. Действовать так беспомощно, иначе, как провалом и не назовешь.

– Чтобы обеспечить себе участие в еврокубковой весне, «горнякам» надо обязательно выигрывать на финише отбора у «Бреста» и «Боруссии». Они справятся с этим?

– Я настроен пессимистично. И не потому, что «Брест» и «Боруссия» реально претендуют на попадание в главную восьмерку, к сожалению, игра «Шахтера» не производит пока целостного впечатления. А нестабильность на таком уровне – серьезный минус.