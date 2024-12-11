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Лига чемпионов
11 декабря 2024, 20:55 |
114
0

Матч дня. Стали известны составы на матч Боруссия Дортмунд – Барселона

Матч 6-го тура Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

11 декабря 2024, 20:55 |
114
0
Матч дня. Стали известны составы на матч Боруссия Дортмунд – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Боруссия Дортмунд

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Поединок пройдет на Сигнал Идуна Парк в Германии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Нури Шахин (наставник шмелей) и Ханс-Дитер Флик (коуч каталонцев) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Боруссии есть 12 очков, у Барселоны столько же. Они занимают 8-е и 7-е место соответственно.

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Боруссия Дортмунд Барселона Лига чемпионов стартовые составы Нури Шахин Ханс-Дитер Флик
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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