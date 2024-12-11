Матч дня. Стали известны составы на матч Боруссия Дортмунд – Барселона

11 декабря состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Боруссия Дортмунд и Барселона.

Поединок пройдет на Сигнал Идуна Парк в Германии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Нури Шахин (наставник шмелей) и Ханс-Дитер Флик (коуч каталонцев) объявили стартовые составы.

После пяти туров у Боруссии есть 12 очков, у Барселоны столько же. Они занимают 8-е и 7-е место соответственно.